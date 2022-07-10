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太平島最新衞照顯示島西側新生地有動靜 海巡署不評論
戰略與國際研究中心（CSIS）所屬亞洲海事透明度倡議組織（AMTI）近日公布我南沙太平島6月間最新衛星照指出，我國在太平島西側土地進行了小型開墾，但目的不明。目視衛照可見島上機場跑道末端土地經重整並略為擴大。
對此，海巡署昨日表示不予評論。而外傳整地可能為延長跑道，空軍司令部則表示，現有太平島運作正常，媒體探詢跑道延長，純屬臆測。
AMTI CSIS近日公布太平島今年6月16日的衞星空照圖，指稱我國今年春天起在太平島西端、即島嶼盡頭的土地進行小型開墾。該組織表示，這塊在2015年施工填海而出的土地，現在的結構是新建築還是進行修復，尚不清楚。
AMTI CSIS公布2018年與今年6月間同角度衛照相較，這塊位於太平島場跑道末端的填海新生地，除因明顯有施工填充，而從有綠色植披轉為白沙一片，面積似也略為增加。
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