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共機今上午越過海峽中線 我四度廣播驅離

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
共軍殲-16戰機。圖/空軍提供
共軍殲-16戰機。圖/空軍提供

日本前首相安倍晉三今上午遭槍擊，經搶救後仍不幸在下午宣告不治。國防部今下午也發表聲明表示，中共空軍戰機於今日上午越過海峽中線，進入我空域。國軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

國防部指出，中共軍機刻意踰越海峽中線之挑釁行為，已嚴重破壞區域和平與穩定，國防部表達嚴正譴責。國軍運用聯合情監偵手段，可充分掌握臺海周邊海、空域動態；並以料敵從寬、禦敵從嚴的態度，縝密整備各項計畫、完成戰備整備，對敵情變化均能妥慎應處，確維空防安全。

根據臉書粉專「台灣西南空域」紀錄，中共軍機今進入我ADIZ(西南空域)，我空軍在空監控，並於08時17分、09時0分、09時03分、10時48分四度廣播驅離。

中共 國防部 空軍

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