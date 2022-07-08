殉職機工長劉尚鈞國中立志從軍 總統蔡英文今頒褒揚令

總統蔡英文（中左）今至殉職殉職機工長劉尚鈞致意，頒贈褒揚令。記者楊湛華／攝影

S-70C反潛直升機上月在高雄左營訓練時落地著火，其中機工長劉尚鈞全身95%面積燙傷，經搶救仍不治，送回桃園老家，今在桃園殯儀館舉辦家公祭，總統蔡英文親赴上香，包括國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、海軍司令梅家樹等也在場致意。

S-70C反潛直升機上月22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時，疑尾翼突然失效，直升機從空中重落地，機尾瞬間著火，幸未爆炸，機上4名軍士官受重傷，其中機工長劉尚鈞傷勢最重，23日凌晨2時出現血壓心跳、呼吸不穩定，病情有惡化情勢，因此醫療團隊緊急裝上葉克膜，加上全身95%面積燒燙傷，家屬最終決定放棄急救，送回桃園老家。

總統蔡英文今9時30分抵達桃園區殯葬服務中心景德廳參加公祭，頒贈褒揚令，表彰劉尚鈞捍衛國家精神，並向家屬慰問致意。市長鄭文燦因行程考量，也已先於8時15分致意。

國防部指出，機工長劉尚鈞1984年生，桃園中壢人，國中畢業便立定志向報考空軍航空技術學校技勤常備士官班，畢業後加入海軍航空部隊服務，投身飛機修護志業。

劉尚鈞為人和善，領導有方，深受同袍愛戴，2002年8月任官，服務軍旅期間，處事認真盡責，才華洋溢，多次獲選派訓士官高級班、士官長正規班、軍售暨專業英語訓練班等班隊，皆以優異的成績取得學資。

劉尚鈞擔任修護技術訓練教官期間，時刻以勤敏自勉，努力鑽研技令章節，悉心指導後進；奉派執行各項任務均戮力以赴，落實飛機維護作業，是深獲袍澤信賴的好幹部，無論是去年國慶大會典禮空中展演任務，或平日執行海上反潛、觀測偵巡、戰備及巡邏等任務，都能克盡職責，掌握機務狀況，維持飛機妥善，圓滿達成任務。

劉尚鈞生前先後獲頒海風獎章、海績獎章、海勳獎章、海功獎章、海光獎章、忠勤勳章及忠勇勳章，可說是海軍航空部隊優秀菁英。