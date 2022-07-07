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影／國軍天馬、神鷹操演全都錄 精準近距飛彈全亮相

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
AH-1W發射地獄火飛彈。圖／第4作戰區提供
AH-1W發射地獄火飛彈。圖／第4作戰區提供

國軍第4作戰區6月27日及7月4日至6日，在屏東滿州鄉九棚海岸執行年度天馬和神鷹飛彈射擊操演，軍方今天主動公布操演畫面，「天馬」由陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊，執行拖式飛彈實彈射擊訓練；「神鷹」由陸軍派遣AH-1W眼鏡蛇、AH-64E阿帕契、OH-58D攻擊直升機，發射地獄火、刺針、響尾蛇飛彈，執行目標追鎖與發射、反制系統效能驗證、精準武器射擊效。

第4作戰區發言人樓偉傑少將說， 兩項操演均以實戰化訓練為目的，依作戰進程，透過想定誘導參演官兵執行；上周的「天馬操演」中，射手透過光學瞄準具及線控導引，使飛彈精準擊中海面標靶；「神鷹操演」則進行「空對空射擊」、「舟波射擊」及「海上狙擊」等課目。

首次參與精準飛彈實彈射擊的上尉廖崇廷，經過嚴格的訓練、測驗及考核，獲得資格擔任AH-1W攻擊直升機的射手，也是同期飛行員中的首位。他說，任務前的訓練，需要不斷地與同艙教官磨合、培養默契，反覆熟悉射擊程序，任務當天按下發射鈕，看到地獄火飛彈命中靶船時，心情雀躍不已，也期許每次飛行任務，都要記住這次的感覺，猶如首飛。

陸軍司令徐衍璞上將5日親赴屏東九棚慰勉官兵，肯定戮力戰訓的辛勞付出；他也感謝屏東恆春、滿州及牡丹地區鄉親，因為鄉親的支持與配合，國軍才能順利完成各項演訓，充分展現了軍民同心、齊心團結的精神；他強調，落實戰備訓練，是部隊不變的核心任務，實彈射擊主在驗證平日訓練成效，進而展現堅實戰力，以達威懾敵人效果。

AH-64E發射地獄火飛彈。圖／第4作戰區提供
AH-64E發射地獄火飛彈。圖／第4作戰區提供
AH-1W發射熱焰彈，迴避防空飛彈攻擊。圖／第4作戰區提供
AH-1W發射熱焰彈，迴避防空飛彈攻擊。圖／第4作戰區提供
陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊執行拖式飛彈實彈射擊。圖／第4作戰區提供
陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊執行拖式飛彈實彈射擊。圖／第4作戰區提供
陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊執行拖式飛彈實彈射擊。圖／第4作戰區提供
陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊執行拖式飛彈實彈射擊。圖／第4作戰區提供
OH-58D發射地獄火飛彈。圖／第4作戰區提供
OH-58D發射地獄火飛彈。圖／第4作戰區提供

飛彈 屏東 國軍

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