影／國軍天馬、神鷹操演全都錄 精準近距飛彈全亮相

國軍第4作戰區6月27日及7月4日至6日，在屏東滿州鄉九棚海岸執行年度天馬和神鷹飛彈射擊操演，軍方今天主動公布操演畫面，「天馬」由陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊，執行拖式飛彈實彈射擊訓練；「神鷹」由陸軍派遣AH-1W眼鏡蛇、AH-64E阿帕契、OH-58D攻擊直升機，發射地獄火、刺針、響尾蛇飛彈，執行目標追鎖與發射、反制系統效能驗證、精準武器射擊效。

第4作戰區發言人樓偉傑少將說， 兩項操演均以實戰化訓練為目的，依作戰進程，透過想定誘導參演官兵執行；上周的「天馬操演」中，射手透過光學瞄準具及線控導引，使飛彈精準擊中海面標靶；「神鷹操演」則進行「空對空射擊」、「舟波射擊」及「海上狙擊」等課目。

首次參與精準飛彈實彈射擊的上尉廖崇廷，經過嚴格的訓練、測驗及考核，獲得資格擔任AH-1W攻擊直升機的射手，也是同期飛行員中的首位。他說，任務前的訓練，需要不斷地與同艙教官磨合、培養默契，反覆熟悉射擊程序，任務當天按下發射鈕，看到地獄火飛彈命中靶船時，心情雀躍不已，也期許每次飛行任務，都要記住這次的感覺，猶如首飛。