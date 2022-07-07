軍醫官退場恐賠天價 邱臣遠批國防部獅子大開口

民眾黨立委邱臣遠今舉行記者會指出，立法院自2018年6月修法要求訂定「軍⼠官退場機制」後，國防部訂定的各軍種提早離退賠償制度仍無章法，各軍種的標準也不統一，軍醫官甚至恐賠償天價，國防部獅子大開口，應重新檢討軍士官的退場賠償機制，並落實該退場機制之執行。

邱臣遠指出，國防部應訂定公平且合理的提前退伍賠償倍率，而不是逼迫不適任的軍士官們，為了減少賠償金額，只能透過裝瘋賣傻或者違反紀律的方式離開，因為如果是被判定為精神病就不用賠償，違反軍紀遭離退則只須賠償1倍。

邱臣遠直言，目前約有近4000軍士官們受提前退場機制影響，國防部「陸海空軍軍官⼠官未服滿最少服役年限志願申請退伍賠償辦法」非常粗暴，是採用「軍醫官、非軍醫官」一刀切的方式，不但只考量在學時期的成本，而未考量服役後仍可能接受更專業、更昂貴的訓練。

邱臣遠質疑，目前軍醫官高達15倍、動輒3、4千萬元的天價賠償非常不合理，比如飛官、軍法官等高技術兵種，同樣也是有專業證照，退伍後也能在民間獲得高收入的工作條件，但是提早退伍就只設定2倍的賠償倍率。反觀軍醫官科，其中除了醫生與牙醫等在退伍後可以取得較高的收入外，其餘尚包括護理系、藥學系及公衛系，特別是公衛專業，在一般醫院甚至沒有相對應的職務，到底要如何負擔如此高昂的賠償費用？

邱臣遠批評，根據去年審計部的報告，光是2016年到2020年，5年內的離退欠款就超過4億元，國防部設定如此高的賠償倍率，卻根本無法如期追繳。而最高行政法院的判例中，針對退場機制的賠償追繳，軍方也已經多次敗訴定讞，不少法官認為辦法並不合理。另外近期監察院的調查報告也指出，國防部在瞭解軍士官兵服役情形，尊重各別服役意願、明確宣導並落實國軍退場機制，以及妥適協助士官兵任職及退伍上，仍有疏漏，必須盡速檢討相關制度。

國軍桃園總醫院急診部醫師楊大緯表示，軍醫局在法庭上從未停止潑軍醫官們的髒水，把軍醫官打成賺大錢的投機分子，但真正的投機分子早就已經找關係鑽漏洞離開了，不會站在這裡為了更健全的體制努力。