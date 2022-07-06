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航特部屏東「神鷹操演」 阿帕契、眼鏡蛇秀肌肉
國防部因應敵情威脅加強戰備演訓，國軍上月在屏東縣滿州鄉九棚、港仔沙漠陸續完成「雷霆」、「神弓」和「天馬」操演，本月4日再度展開為期3天的「神鷹操演」，今天最後一天操練「聯合舟波攻擊」，陸軍航空特戰指揮部出動各式戰鬥直升機實彈射擊，以飛彈及機砲攻擊海上目標，震撼場面吸引軍事迷前往觀看。
軍方表示，「聯合舟波攻擊」演練在海上設置靶船，模擬共軍後續登陸梯隊已遭我軍逐次削弱戰力，其餘舟波已陸續進抵，陸航聯合特遣隊獲令，派遣直升機攻擊戰鬥隊，出動AH-1W、AH-64E、OH-58D機型掛載飛彈，採運動中目標鎖定射擊方式，對敵登陸梯隊實施海上攻擊，阻止登陸，驗證演練接戰程序、射擊模式選定、和射擊目標追鎖效能。
軍方表示，3天演訓包含夜射為年度科目，執行目標追鎖與發射、反制系統效能驗證、精準武器射擊效能；陸航出動AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機和CH-47運輸直升機，攻擊與戰搜直升機以飛彈與機砲等對海、空標靶射擊，以響尾蛇、刺針飛彈分別對敵機實施空中伏擊，攔截敵機，驗證陸航直升機整體作戰戰力。
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