航特部屏東「神鷹操演」 阿帕契、眼鏡蛇秀肌肉

國防部因應敵情威脅加強戰備演訓，國軍上月在屏東縣滿州鄉九棚、港仔沙漠陸續完成「雷霆」、「神弓」和「天馬」操演，本月4日再度展開為期3天的「神鷹操演」，今天最後一天操練「聯合舟波攻擊」，陸軍航空特戰指揮部出動各式戰鬥直升機實彈射擊，以飛彈及機砲攻擊海上目標，震撼場面吸引軍事迷前往觀看。

軍方表示，「聯合舟波攻擊」演練在海上設置靶船，模擬共軍後續登陸梯隊已遭我軍逐次削弱戰力，其餘舟波已陸續進抵，陸航聯合特遣隊獲令，派遣直升機攻擊戰鬥隊，出動AH-1W、AH-64E、OH-58D機型掛載飛彈，採運動中目標鎖定射擊方式，對敵登陸梯隊實施海上攻擊，阻止登陸，驗證演練接戰程序、射擊模式選定、和射擊目標追鎖效能。