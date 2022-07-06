勇鷹高教機換訓中 空軍志航基地戰訓任務繁複

國防部今天舉行「志航基地一戰鬥機飛行員的搖籃」媒體邀訪活動，展示空軍台東七聯隊接裝的勇鷹高教機。聯隊長王家榮表示，聯隊目前配賦F-5型機、勇鷹高教機，訓練計畫包含讓學官熟訓石子山洞庫運作。

台東石子山與花蓮佳山都是空軍戰力保存使用的洞庫，近期才經過整修。國軍當年是以「建安計畫」為名分為828工程（佳山計畫）及737工程（石子山計畫）兩案興建東部洞庫，石子山洞庫傳可進駐150架戰機，和佳山都作為西部戰場戰機應對第一波攻擊前的疏散場所。

空軍表示，空軍第七飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫，執行部隊基礎、駐地、聯合作戰及戰備任務訓練，並肩負空軍官校飛行戰鬥組畢業學官的F5E/F型戰機換裝訓練，同時支援中科院及漢翔公司，執行各式新型武器及裝備研發、測試等任務；戰時依令遂行聯合防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等各階段作戰任務，並負責支援西部基地兵力疏遷後各項後勤及作戰整備，運用基地自衛總隊兵力，遂行基地防衛作戰。

空軍今天在志航基地展示專為勇鷹戰機新建的機棚，同時讓勇鷹高教機升空進行分列式及衝場科目，展示新機性能。同時也展示為維護飛官訓練安全的X16J彈射座椅。

七聯隊表示，X16J彈射座椅具有最先進的救生功能，可與現有的機蓋拋棄系統連接，個人生存包(PSP)的內容可滿足操作員需求，且能適應各型飛機，座椅符合各型飛行員體重、身高所需，無需更改機身，且安裝簡單，能降低整體換裝成本及時效。

王家榮表示，7聯隊平時負責學官F-5型機換訓，並依部隊訓練計畫執行基礎、駐地、戰備訓練、支援進駐部隊的戰術輪訓及石子山洞庫運作熟訓。戰時則支援主力戰機部隊執行戰力保存及各項後勤支援，遂行基地防衛作戰。此外，刻正執行勇鷹高教機測試、接機任務及換訓、擴訓任務。

王家榮表示，聯隊平時負責學官F-5型機換訓，並依部隊訓練計畫執行基礎、駐地、戰備訓練、支援進駐部隊的戰術輪訓及石子山洞庫運作熟訓。戰時則支援主力戰機部隊執行戰力保存及各項後勤支援，遂行基地防衛作戰。現有F-5、勇鷹高教機兩型機。

空軍第七聯隊第七大隊飛行訓練指揮部教官訓練組、第四十四中隊張崇豪、黃俊源中校兩名「勇鷹」種子教官都推崇新型高教機性能，操作如同IDF戰機，配備先進數位化航電系統，可提供飛行員多元化且人性化的參考資訊，並可銜接未來主力戰機。

而張崇豪特别表示，「勇鷹」良好的氣動力設計，使得高教機的進場空速明顯降低，有效提高學員在落地操作時的安全裕量。