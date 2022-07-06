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影／勇鷹高教機在台東志航基地上空大展「鷹」姿

攝影中心／ 記者季相儒／台東即時報導
F-5戰機高速滑行。記者季相儒／攝影
F-5戰機高速滑行。記者季相儒／攝影

空軍正執行勇鷹高教機測試、接機任務及換（擴）訓任務，今天特別邀請媒體參觀台東志航基地，為國機國造、國防自主展現優異成效，空軍持續精進換訓人員，妥善運用模擬機熟悉武器裝備操作，落實訓練成效及安全，並籍由綿密督管機制，掌握換裝訓練、後勤維保及內部管理等項目，建構完善標準作業程序，確保機隊妥善，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。

空軍第七飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫，執行部隊基礎、駐地、聯合作戰及戰備任務訓練，並肩負空軍官校飛行戰鬥組畢業學官之F5E/F型戰機換裝訓練，並支援中科院及漢翔公司，執行各式新型武器及装備研發、測試等任務；戰時依令遂行聯合防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等各階段作戰任務，並負責支援西部基地兵力疏遷後各項後勤及作戰整備，運用基地自衛總隊兵力遂行基地防衛作戰。

勇鷹高教機低空衝場。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機低空衝場。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機展示優異性能。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機展示優異性能。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機及F-5戰機列隊滑行。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機及F-5戰機列隊滑行。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機上的教官大力比讚。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機上的教官大力比讚。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機雙機起飛。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機雙機起飛。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機（右）與F-5（左）戰機展示。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機（右）與F-5（左）戰機展示。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機低空衝場。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機低空衝場。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機雙機起飛。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機雙機起飛。記者季相儒／攝影
訓練中的勇鷹高教機與地面的F-5相互輝映。記者季相儒／攝影
訓練中的勇鷹高教機與地面的F-5相互輝映。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機展示飛機性能。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機展示飛機性能。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機展示。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機展示。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機進行日常訓練。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機進行日常訓練。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機進行雙機起飛。記者季相儒／攝影
勇鷹高教機進行雙機起飛。記者季相儒／攝影

空軍 台東志航基地 勇鷹

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