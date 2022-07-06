罕見！陸軍機連7天未擾台 專家：這3件事轉移目標

大陸解放軍軍機上月幾乎每日闖我ADIZ防空識別區，不過，根據國防部即時軍事動態資料，大陸軍機擾台停留在6月29日，至今已連續7天未闖我空域。軍事專家表示，台灣無大事、釣魚台及環太平演習等，這3件事讓大陸暫時轉移目標。

空軍前副司令張延廷說，若大陸軍機持續固定每天擾台，其動向都被我方掌握的話，就沒有價值可言，反觀只要非常態性的擾台，也就是突然連幾天沒動作，國軍就要特別注意，大陸是否有其他軍事動作上的改變，相信國防部這方便都有掌握。

他說，依他個人觀察，大陸軍機連7天暫時沒有動作，可能是受這3件事影響，第一就是近期台灣沒有大事情發生，尤其和美方部分，過去只要有軍售消息傳出，或有相關政治互動，大陸軍機就會持續性的闖我空域，試圖表達軍事上的回應。

其二就是釣魚台的主權爭議問題，大陸和日本至今對於釣魚台主權都各自表達立場，近日大陸軍機、船艦都在釣魚台周圍海空域出沒，表示大陸近期將目標轉移到釣魚台。第三件事，就是美軍環太平洋演習，大陸把重點放在情蒐上。

根據國防部即時動態資料顯示，大陸軍機闖我ADIZ防空識別區，最近一次停留在6月29日，至今已連續7天沒有動作，和過去幾乎每天擾台非常罕見。國防部日前公布2021年大陸軍機累計進入我空域有198天，各式機型769架次。