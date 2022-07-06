審計部：工兵曾為台北球場鋪草皮造路 軍方捐一億餘元

審計部日前發文銓敘部，指台北高爾夫俱樂部球場內的草皮、道路工程，都曾由陸軍派工兵從事，且軍方捐助金額高達一億餘元、軍方官派董事過半，國防部對該財團法人具實質控制權，球場須準用政府捐助的財團法人進行控管。

國防部對外宣稱從未介人台北高爾夫球場營運，球場因屬私法人，領有月退俸的軍退員工可領雙薪。審計部六月十七發文銓敘部，表達上開立場，要求卅日内（七月十七日前）回復。

審計部六月十七發文審計部指出，財團法人台北高爾夫俱樂部實際上應由台北市政府教育局主管，但至今沒有主管機關列為政府捐助的財團法人控管，而被歸類為民間捐助的財團法人。

但審計部說，球場十一席董事中，有六席由國防部推薦，官派董事過半，國防部對該財團法人具實質控制權，且有球證的俱樂部會員球證者每張市價逾兩百萬元，其中五分之三、超過三千人為現役軍職人員，總計擁有球證市價逾六十億元。按依財團法人法第六十三條第四項第一款及第二款規定，台北高爾夫俱樂部推定為受政府控制的財團法人，有加強監督的必要。

針對台北高爾夫球場軍人退伍從業人員，審計部說，依上開標準，相關人員須準用退休資遣撫法第七十七條第一項第二款第四目規定：退休公務人員經審定支領或兼領月退休金，再任受政府控制的財團法人職務，且每月支領薪酬總額超過法定基本工資，依一百一十年為兩萬四千元者，須停止領受月退休金權利。

審計部指出，但主管機關台北市政府至今未依財團法人法第六十三條第一項第三款規定，指定台北高爾夫俱樂部準用政府捐助的財團法人相關規範，並加以予以嚴密監督，並按上開退撫法令規定，將台北高爾夫俱樂部相關資訊，以網路報送銓敘部公告，導致該俱樂部內存有政府機關人員退休後任有給職、並領受雙薪情事，要求行政院督促國防部洽請台北市政府依法妥處，並敦促中央及地方政府各主管機關清查有無類此受政府控制之財團法人予以列管監督，防範退休公務人員再任是類財團法人職務領受雙薪情事發生。

對於國防部近日對外宣稱與台北高爾夫球場經營無涉，但審計部舉證表示，該俱樂部長達四十年使用政府資金無須負擔利息成本，且國防部前國軍體育總會歷年都有捐助台北高爾夫球場的紀錄，該球場「捐助基金」餘額至今仍高達一億一千萬元。且過去的球場內球道草皮種植、地上物清除所需土方工程，甚至曾將戰備道路拉進球場，都由陸軍總司令部簽派六軍團策定計畫，派工兵部隊及機具支援。

審計部要求銓敘部督促國防部研謀依規定妥處，並由該部洽請台北市政府將台北高爾夫俱樂部納列政府捐助的財團法人，依法監督控管，另促請中央各主管機關清查有無類此捐助財團法人財產，迄未計算政府捐助基金金額及比率，或提供無息貸款等情事，妥適處理。