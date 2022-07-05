李棟樑赴左營 探望海軍直升機失事受傷官兵

6月22日，海軍編號2303的S-70C(M)反潛直升機在維修後試飛，發生機械故障墜地焚毀。士官長劉尚鈞嚴重燒傷殉職，另三名機員陳錦凡中校、鄭行杰上尉與郭冠廷士官長受傷。懷恩社福基金會董事長李棟樑今天前往國軍高雄總醫院左營分院，慰問3位受傷官兵，並捐助款項與物資給院方，感謝醫護細心照護官兵與投入抗疫。

李棟樑與國防部政戰局長簡士偉、海軍政戰主任劉慶斌、軍友社代秘書長謝明德等人，今晨搭乘高鐵南下，趕赴高雄總醫院左營分院，先到病房慰問直升機事故受傷官兵，並逐一致贈慰問金，祝他們早日康復。郭冠廷士官長因為仍在燒烫傷隔離病房，彼此只能透過玻璃致意。

李棟樑除維持擔任軍友社理事長時的作風，贈送慰問金與餐券、泡麵等物資給醫院之外，特別向院長陳盈凱表示，捐贈20萬元給做為慈善基金，如果院方遇到家境弱勢的病患，就可以動支。他特別解釋，先前遇過不少案例，許多弱勢戶因為資訊方面也處於弱勢，申請政府補助往往遭遇文件不足等問題，自己捐出這筆款項給院方，就是希望彌補這個漏洞，幫助需要幫助的人。他強調，如果款項用完，就請再和自己聯絡。

2303號直升機失事殉職的士官長劉尚鈞，預計將於8日在桃園舉行公祭。除了海航官兵將北上送他一程，總統蔡英文也將親臨致祭，頒贈旌忠狀、褒揚令。