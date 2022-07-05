憲兵指揮官周廣齊會晤警政署長黃明昭 強化憲警合作

憲兵指揮部指揮官周廣齊中將會晤新任警政署署長黃明昭，兩人對於憲警如何合作維護社會治安，進行意見交換，黃明昭回憶當年考取警察大學之後，與周廣齊一同在陸軍官校接受入伍教育，警大畢業後，再至憲兵學校實施分科訓練等，黃明昭過去也曾在台北、高雄地區偵辦案件過程，經常與憲兵合作，彼此配合，辦案績效斐然。

周廣齊指出，憲兵具司法警察身分，許多憲兵官兵為強化偵查案件能力，前往警大研究所修習碩士學程，透過研習警察偵案技術，增強本職學能，這就足以顯現憲警一家的兄弟情誼，相信在這個基礎上，未來各地區憲兵部隊與警政單位，都能更緊密地協調與聯繫。

周廣齊與黃明昭兩人希望未來憲警雙方真對各地區轄內治安狀況情資共享、情訊交換及情誼交流，透過支援協定簽署，共同執行巡檢及應援任務，戮力打擊不法犯罪，努力根絕毒品危害。