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即時快評／台北球埸雙薪爭議 這池水是深是淺？

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台北球場内的看板。記者洪哲政/攝影
台北球場内的看板。記者洪哲政/攝影

國軍陋規多，近廿年因精兵政策，許多陋習因再無閒兵可支使而消失，但專屬於高階將領退休後的專有「福利」，如具領「雙薪」，堪稱日久弭堅。朝野立委關切，恐怕也難有所改變。

國軍的「高爾夫」事業，除台北高爾夫球場外，另有國防部主計局所轄基金性質的海軍左營高爾夫球場、空軍清泉崗高爾夫球場。

軍種球場屬國軍基金性質，軍退從業人員如總經理的薪資須受公職「樓地板」額度的限制，沒有爭議。台北高爾夫球場則屬「財團法人」性質，國防部據此作為其所提名軍退從業人員，且薪資不受公職務薪資三萬四千四百七十元額度限制的理由，可在領取月退俸下，同時具領球場薪資，而之所以有月領十餘萬元高薪之說，則是台北球場球道環境優勢，其經營獲利為全國前三名，「生意興隆」之故，能提供高薪。

台北高爾夫球場董事會近期將面臨改選，傳有立委各自對軍方施予關切，因此對球場軍退幹部遭受所謂「肥貓」的指責，軍方私下自有一番解讀，認為是軍民股間的對峙，内情「水非常深」。

但民代支持國防部繼續持有台北球場，並主導經營權，以繼續將球場提供國軍官兵休閒之用，但僅反對軍方所派遣的軍退董事長與幹部能同時具領雙薪，畢竟這並非其他退役官兵可透過任何公平機制所能企及，形成不公，且退伍軍人轉任退輔會會屬機構領薪也都有限制。如此說來，這泓水又根本清淺異常。

退伍後到軍方主導的民間事業任職，機會屬高階將領獨有，兵科將領退伍後能由國防部「指定」到台北球場領雙薪，政戰將領退伍後論資排輩，則分可至軍友社擔任秘書長、眷合社擔任總經理，同樣可具領雙薪，不受任公職薪資額度的限制。

月前監察院糾正空軍派遣女軍官請假為退將妻當看護，又媒體報導有空軍退將妻不顧防疫規定，在軍醫院指責醫護人員，氣焰高張，輿情為之譁然。但外界批評歸批評，軍方會否在促進部隊現代化的考量下，改進這些陋習？從國防部昨日對台北球場議題的回應態度，外界難有期待。

國防部曾在立法院公開確認台北球場確屬軍方實質掌控，也願檢討幹部雙薪情態，在國會殿堂留下紀錄。豈料昨日說法翻盤，對銓敘部介入對公職的認定，表態球場屬體育署管轄，態度強硬。要想翻改這些積習，就算是執政黨立委也難企及。

國防部 薪資 國軍

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