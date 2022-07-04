快訊

獨／空官校區內飛行學官發生離奇車禍 驚動國防部長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／空官校區內飛行學官發生離奇車禍 驚動國防部長

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
位於高雄岡山的空軍官校。圖/取自空軍官校官網
位於高雄岡山的空軍官校。圖/取自空軍官校官網

位於高雄岡山的空軍官校日前發生一起校區內離奇車禍，四名飛行學官在完成飛行訓練後，自機棚同乘一車準備返回營舍休息，但當時天雨視線不佳，車輛在道路轉角處竟然撞牆，造成一名學官骨折傷勢，由於傷及寶貴飛官資源，驚動國防部，要求空軍官校必須開檢討會，找出確實肇因。

這項離奇的車禍發生在空軍官校校區內，案發後軍方進行酒測，並沒有酒駕跡象，只是已進入飛行訓練課程的學官理應悉駕駛技術，但駕車竟然在有速限的校區內發生事故，縱使天雨路滑，也給人匪夷所思感，軍方正在了解詳細肇因。

這起營內車禍驚動國防部，傳國防部長邱國正要求主官、管逐級召開檢討會，會中並應從責任線找到內部管理、交通安全相關業管與會，用意不在檢討處份，而是要能檢討肇因進而策進。

空軍 車禍 國防部

延伸閱讀

國防部：國軍職務宿舍合併社會住宅 官兵優先租看這裡

國防部：國安會與國防部 「一個團隊、一個目標」

顧立雄接國防部長？總統府：沒有異動國防部長打算

影／殉職飛官徐大鈞今公祭追晉上尉 父穿兒贈生日外套送別

相關新聞

台北高爾夫球場 退伍將校領雙薪

位於桃園市蘆竹區的台北高爾夫球場俱樂部，由國防部指派退將擔任球場董事長，連帶由退將指派退伍校官擔任總經理、業務、行政部經...

即時快評／台北球埸雙薪爭議 這池水是深是淺？

國軍陋規多，近廿年因精兵政策，許多陋習因再無閒兵可支使而消失，但專屬於高階將領退休後的專有「福利」，如具領「雙薪」，堪稱...

獨／空官校區內飛行學官發生離奇車禍 驚動國防部長

位於高雄岡山的空軍官校日前發生一起校區內離奇車禍，四名飛行學官在完成飛行訓練後，自機棚同乘一車準備返回營舍休息，但當時天...

指揮中心估周末降到2字頭失準 醫師曝下降力道恐達極限

指揮中心4天前（30日）預估昨天本土個案可望降至2萬多例，未料昨新增32567例，預測有些失準；對此，醫師沈政男指出，北...

國防部：國軍武器供應鏈將杜絕違章農地鐵皮工廠

立法院三讀通過高額的「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」，國防部允諾，參與這項武器裝備生產的國內廠商，都不許有農地違...

冷眼集／退將福利 軍方陋習難改

國軍陋規多，近廿年因精兵政策，許多軍中陋習因再無閒兵可支使而消失，但專屬高階將領退休後的「福利」，例如「雙薪」，卻依然存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。