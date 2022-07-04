獨／空官校區內飛行學官發生離奇車禍 驚動國防部長

位於高雄岡山的空軍官校日前發生一起校區內離奇車禍，四名飛行學官在完成飛行訓練後，自機棚同乘一車準備返回營舍休息，但當時天雨視線不佳，車輛在道路轉角處竟然撞牆，造成一名學官骨折傷勢，由於傷及寶貴飛官資源，驚動國防部，要求空軍官校必須開檢討會，找出確實肇因。

這項離奇的車禍發生在空軍官校校區內，案發後軍方進行酒測，並沒有酒駕跡象，只是已進入飛行訓練課程的學官理應悉駕駛技術，但駕車竟然在有速限的校區內發生事故，縱使天雨路滑，也給人匪夷所思感，軍方正在了解詳細肇因。

這起營內車禍驚動國防部，傳國防部長邱國正要求主官、管逐級召開檢討會，會中並應從責任線找到內部管理、交通安全相關業管與會，用意不在檢討處份，而是要能檢討肇因進而策進。