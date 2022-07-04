國防部：國軍武器供應鏈 將杜絕違章農地鐵皮工廠

立法院三讀通過高額的「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」，國防部允諾，參與這項武器裝備生產的國內廠商，都不許有農地違章工廠，更禁止用這種違法廠房生產國軍裝備，國防部會主動通報查處。

針對中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，立法院財政、外交及國防委員會朝野決議，對於預算案固然對提升我國國防工業自主能力有所幫助，然而國防工業亦應遵守企業社會責任，因此要求國防部確保所有供應鏈廠商皆為合法工廠，而非農地違章工廠之違法廠商。因此要求國防部向立法院財政、外交及國防委員會提出「供應鏈之社會責任執行狀況」書面報告。報告日前送到立法院。

國防採購室在報告中表示，國防採購為支援國軍戰備整備的重要手段，也屬政府施政的一環，除透過政府採購途徑即時支援國軍戰備任務外，並適時要求廠商履行企業社會責任。

國防採購室進一步表示，經濟部於108年7月24日修頒「工廠管理輔導法」，明訂由直轄市、縣市政府針對105年5月19日以前的未登記工廠，輔導業者轉型、遷廠或關廠，在其之後新增之違章工廠，以勒令停工及斷水斷電等方式辦理。

國防採購室說，經濟部中部辦公室已將停止供電供水的案件公布於經濟部網站，並每月追蹤各縣市政府輔導及查處最新進度。

國防採購室表示，國防部依個案需求於採購招標時訂定投標廠商應具備工廠合法登記的廠商資格，並於開標前審查廠商投標文件是否具備合法登記工廠的證明文件。

國防採購室允諾稱，履約期間如查察發現承商有農地違章工廠的違法情形，將依「工廠管理輔導法」主動通知主管機關及在地直轄市、縣、市政府依法查處。

國防採購室表示，另為落實行政院鼓勵廠商實踐社會責任的政策，國防部配合行政院公共工程委員會的指導，依個案特性，適時檢討將社會責任等相關指標納入採購評選項目，以鼓勵各廠商重視企業責任及履行企業社會責任。