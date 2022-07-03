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國防部後備指揮部也移編陸軍 司令徐衍璞將前往視導

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部今日證實，國防部後備指揮部編配陸軍，負責後備部隊訓練，以達後備動員機制事權統一之效，但編制仍屬全民防衛動員署，全案將試行半年。圖/取自中華民國陸軍粉專
陸軍司令部今日證實，國防部後備指揮部編配陸軍，負責後備部隊訓練，以達後備動員機制事權統一之效，但編制仍屬全民防衛動員署，全案將試行半年。圖/取自中華民國陸軍粉專

陸軍司令部今日證實，國防部後備指揮部編配陸軍，負責後備部隊訓練，以達後備動員機制事權統一之效，但編制仍屬全民防衛動員署，全案將試行半年。

據了解，國防部日前下達七月一日起十二個縣市後備指揮部編配各作戰區，比照當年聯勤總部移編陸軍成為陸勤部模式，國防部後備指揮部也要移入陸軍司令部，陸軍軍團級又多了一個單位，除六、八、十軍團、陸勤部、教準部、航特部，現在多出後備部，陸軍司令徐衍璞預定下周二視導後備指揮部。

對此，陸軍司令部表示，因應防衛作戰地面部隊指管實需，為達常、後合一目標，落實動員編管、訓用一體，國防部責由陸軍統籌運用動員能量。後備指揮部編配陸軍後，編制仍屬全動署，符合法制精神；另任動員兵監單位，負責轄屬後備部隊訓練，有助整合軍、民動員能量，並達後備動員機制事權統一之效。

陸軍司令部指出，有關陸軍與後備指揮部的督導、指導管理權責，將依「編配」精神，建立部隊人事、戰備、訓練及後勤整備等督管與作業流程，權責劃分明確，並以半年為期試行運作、滾動修調。

陸軍司令部進一步表示，考量當前區域安全情勢變化劇烈，敵情威脅大幅增長，國軍持續精進、調整後備動員等防衛機制，期能發揮總體戰力，籲請國人持續給予支持。

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