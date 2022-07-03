國防部：國軍職務宿舍合併社會住宅 官兵優先租看這裡

國防部表示，政府為照顧國軍官兵眷屬及提升招募誘因，經國防部與內政部多次檢討協商後，已達成「社會住宅規劃併同代建職務宿舍」具體協議，現階段將於雙北提供216戶、桃園地區提供304戶，總共興建520戶國軍職務宿舍。且桃園、台中、高雄5處使用眷改土地的社會住宅，則會保留30%戶數專供國軍官兵承租。

民進黨委王美惠向行政院提出質詢表示，考量軍人踐履保家衛國的使命，任務性質特殊、服勤時間長、常需戰備留守、各處移防、職務輪調，其勤務的繁重不亞於警消人員，有保障其居住需求的必要。

她說，住都中心現規劃與國軍的勤務宿舍需求整合，使用國軍土地興建新北市貴和安居預計提供138戶職務宿舍，預計2025年完工；桃園市龍岡好室規劃95戶職務宿舍，預計2023年完工。屆時約可提供200餘戶軍職社會住宅。

她說，住都中心規劃未來使用國軍土地興建的社會住宅皆須提供5%保留戶數、預計營區所在區域的社會住宅將提供30%保留戶數，提供基層軍職人員承租。

國防部表示，政府為照顧國軍官兵眷屬及提升招募誘因，經國防部與內政部多次檢討協商後，已達成「社會住宅規劃併同代建職務宿舍」具體協議。

國防部表示，國防部除有償撥用33處營改土地價購及出租38處眷改土地，合計71處，作為社會住宅基地，協助內政部興建約2萬3771戶社會住宅，並經評估規劃於雙北提供216戶及桃園地區提供304戶，興建520戶國軍職務宿舍。

國防部表示，為擴大官兵照顧及增加官兵多元居住選擇，國防部已協調內政部於桃園「凌雲二村」、新竹「第17、18、19村」、台中「安康新村」、高雄「實踐四村」及「成功新村」等5處保留30%社會住宅，提供國軍基層官、士、兵及聘僱人員優先承租，以擴大照顧官兵居住需求，達成「軍人安家、軍眷安心」的目標。

國防部說，其他後續使用國防部所管土地的社會住宅，由地方政府與國家住宅及都市更新中心配合至少5%社會住宅戶數，供志願役軍官、士官、士兵等現役職業軍人優先承租。