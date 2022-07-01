北約峰會 學者：俄烏戰爭成北約推進器、台海受關注

北約組織國領導人峰會日前稱中國是北約關切的「系統性挑戰」，俄國是安全威脅。中央研究院歐美研究所研究員林正義表示，俄羅斯發動烏克蘭戰爭成為北約的推進器，讓北約重新再站起來。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則分析，因歐盟海上運輸線可能受中國影響，涉及供應鏈安全，北約此次也開始關注台海。

針對北約峰會，國策研究院今舉辦座談會，包括林正義、蘇紫雲、國立成功大學政治系教授王宏仁、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛以及民進黨立委羅致政等學者都出席，發表看法。

蘇紫雲指出，不管是北約秘書長史托騰伯格說中國霸凌台灣、或是英國首相強森與外交大臣特拉斯分別提出警告，說中國可能對台灣採取行動，以及特拉斯主張應確保台灣的防禦能力等，都顯示北約開始關注台海。

蘇紫雲分析表示，北約從過去前蘇聯時代的陸路安全，開始轉向出現「海洋北約」雛形，這次日本、澳洲、南韓及紐西蘭也以「夥伴國」身份參加北約峰會，關鍵之一就在於，中國透過外交、法律和航艦、軍事力量等，主張台海內海化，也加大其他海域的海權排他性。

中國對東海、南海及台海的加強控制，已讓歐洲國家感到威脅，因這些海域都是歐亞海上交通線，例如全球六成海上貿易經過南海，貨物每年價值五點三兆美元，海洋安全既是附近國家生命線，也是歐洲國家經濟重點。

蘇紫雲也指出，俄羅斯總統普亭幫北約做到了美國前任、現任總統川普和拜登都做不到事情，不僅團結了北約，也讓北約軍事實力向東部署，地緣戰略向北方、東北擴張。

林正義也表示，拜登強調國際多邊合作，一路鋪陳各次多國對話，直到這次主導北約增強防衛能力，這次北約各成員國都同意，至少要增加國防預算到GDP2％以上（國內生產毛額），且北約成員國公民有七成八支持增加開支，而北約重新再站立起來，主因就是俄烏爆發戰爭，引起歐洲關注「烏克蘭戰爭是北約推進器」。

北約重整旗鼓外，王宏仁也分析，北約在今年的報告書中的重點提到，威權國家沒有透明性(Transparency)，相對民主國家來說，有許多資訊不公開、沒有可預測性，因此一但有爭端，容易讓人不知道下一步、進而產生嚴重懷疑。王宏仁指出，像俄羅斯、中國、北韓及伊朗等，都屬於此類國家，會被北約視為挑戰，北約也在報告書中點名，說明中國是北約的長期威脅。

王智盛則點出俄烏戰爭後，中國和俄羅斯似乎更確立的兩國的戰略協作，尤其在六月中中國國家主席習近平和普亭通話後，兩國緊密的經濟和軍事協作，已從隱性轉為顯性，北約也有轉向對抗此兩國協作的概念，至於是否會演變成世界兩大集團的「新冷戰」，值得觀察。