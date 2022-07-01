李棟樑中部勞軍 捐款慰勞台中總醫院護理人員

懷恩社福慈善基金會董事長李棟樑，雖然已經卸任中華民國軍人之友社理事長，仍然積極利用公餘時間投入勞軍與公益活動。30日他與陸軍司令徐衍璞上將、國防部政戰局長簡士偉中將等人，前往國軍台中總醫院，慰勉護理人員辛勞，同時向她（他）們表達敬意與謝意。

李棟樑一行先抵達空軍清泉崗基地，除了慰勞空軍第三戰鬥機聯隊之外，也探望民國107年撞山殉職的空軍烈士吳彥霆遺眷林芳瑩母子。林芳瑩原本在花蓮空軍基地擔任士官，吳彥霆殉職後為照顧小孩搬回台中娘家，並且退伍轉任清泉崗基地雇員。李棟樑近年每次勞軍行程經過清泉崗，都會特別安排與她們母子見面。眾人隨後前往位於太平的國軍台中總醫院，由院長洪恭誠少將接待。李棟樑捐贈10萬元給醫院，指定用於慰勞疫情期間格外辛苦的全院護理人員，由護理部主任陳雅紅上校代表接受。

李棟樑說，國防是國家堅強的後盾，自己雖然卸任理事長，仍願意作國軍的終身志工，持續投入服務官兵，扮演國軍與社會企業的橋梁。他也表示，近日懷恩基金會與新北市府合作，幫助經濟弱勢的民眾度過疫期的不景氣，聽到不少護理人員在這段期間辛苦的狀況，因此便與國防部商量，捐獻慰問金給台中總醫院，並且提供星巴克咖啡與統一超商的飲料點心的兌換券，贈送全院所有護理人員。