國防部也代爭取 行政院至今未同意核發海巡航戰管加給

國軍戰管、航管的雷達操作手，領有「戰航管加給」，但擔負同樣任務的海巡署雷達操作卻沒有。國防部去年11月就函報行政院擬修正「國軍戰航管官兵勤務加給表」，建議在海岸巡防機關所屬雷達站及機動雷達車擔任海面目標觀測、監控、掌握、管理、通報工作的編制官兵得支給這項加給。行政院人事總處雖於月前實地考察海巡雷操手執勤環境，但至今並未同意核發這項加給。

民進黨立委管碧玲曾向行政院提出書面質詢，主張「全國375名海巡前線的雷達手應比照國軍得支領『戰航管加給』」。

管碧玲表示，我國海巡全境現有78座雷達、6部機動雷達車，編制於海巡署通資作業隊共392員額，現有人力為375員。其任務作業雖於各域巡防區管制中心或雷達站內，但為24小時全年無休監守雷達資訊，一刻不得鬆懈，與國軍共同捍衛我國海疆及岸域前線。

管碧玲說，海巡雷操手是採「值四休八」的24小時全天候輪值，每一雷達站至少須以5名合格雷操手編設才能因應差勤休假或臨時狀況，亦即至少需有420員額，現有392員額已顯不足。而且5年來全國雷達手實際人數逐年遞減，2017年尚有420人，2018年減至382人、2020年再減至377人，今年則為375人，如未及時補足人力，不僅將使人員流失進入惡性循環，更立即危及海岸國安。

管碧玲表示，雷達首輪值勤務耗費精神、體力，需全神貫注監控雷達相關資訊、保持通聯與資訊的正確傳遞，其任務內容、性質、重要性，與國軍海洋監偵指揮的雷達站任務幾乎相同，且雙方雷達監偵資訊是互通共享，但國軍雷達手得支領戰管加給，海巡雷達手則無，此落差恐亦為人員流失因素之一。她建請行政院同意海巡雷達操作員亦得比照國軍得支領「戰航管加給」，以留住訓練合格之雷達操作員，鞏固我國海防前線。

海巡署則回應，查「國軍戰航管官兵勤務加給表」附則二、(二)及三規定略以：在海軍海洋監偵指揮部所屬雷達站，含機動雷達車組，實際擔任我國周邊海域在航艦艇協助導航、岸置飛彈部隊戰管、航行預警、海域觀測等工作及督導考核的編制官兵，依勤務繁重及困難程度分級支給海軍戰航管官兵勤務加給。

而國防部為應海委會海巡署業務需要，已於110年11月10日函報行政院擬修正「國軍戰航管官兵勤務加給表」，建議在海岸巡防機關所屬雷達站及機動雷達車擔任海面目標觀測、監控、掌握、管理、通報工作的編制官兵得支給這項加給。行政院人事總處刻正會同相關機關審慎研議中。

據了解，海巡署強化平戰轉換機制後，海巡近岸雷達情資現都透過連線情傳海軍聯成系統，雙方可互換情資，而海巡的雷操作目前是集中在全國13處「巡防區」統一作業，岸際的雷達部分屬於無人站台，部分則設置於哨所，但都由巡防區控管，以便兵力派遣。傳人事總處月前曾派員至部分巡防區了解實際值勤狀況，但至今未核定發放該項加給。不少雷操手上網抱怨「同工不同酬」。