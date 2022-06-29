軍公同島不同命 國防部提三大理由不推動外島年資加成

公務員與軍人同在外離島服務，但前者薪資有「年資加成」，軍人並沒有。有立委認為台海情勢緊張，為澎湖軍人發聲爭取年資加成，但國防部提出三大理由，包括公務員與軍人輪調移防制度不同，恐軍人面對輪調產生抗拒心態，以及外離島高山地區現比已高等，認為沒有推動年資加成制度的急迫性與必要性。

出身澎湖民進黨立委楊曜向行政院質詢表示， 在同一座澎湖島上，為國家服務人民的公職人員，無論職業是公務員或是軍人，待遇應該一致，因為無論是交通便利性等因素，在同座島上服務的公職人員，面臨的狀況都一樣，何況軍人肩負著保家衛國的重責大任，尤其現今台海情勢緊張，澎湖擔當第一線防衛的任務，國家更應該照顧軍人，穩定軍心。

楊曜說，「但事實並非如此」，在澎湖島上服務的公務人員，有年資加成，但軍人卻無，因為行政院所核定的「國軍地域加給表」並無年資加成，他已與國防部、人事總處討論許久，要求行政院能否研議調整？

但國防部回應指出，鑑於我國國防戰略、軍力部署需要及考量軍事基地的機敏性，軍事單位及國軍駐防地的選址與公教機關並不相同，且國軍勤務特性與輪調移防制度也與公教員工有相當差異，兩者勤務、業務、管理特性，並衡酌國軍地域加給是為鼓勵軍人留任原部隊及原單位，與公教員工地域加給是為吸引人才下鄉並久任該地區，兩者支給目的不同，因此採取差異化的設計。

國防部說，國軍地域加給如增設年資加成，將產生軍人於支領年資加成地區輪調或隨部隊移防至一般地區時，因待遇減損而出現抗拒心態，導致增加國軍地區輪調及移防制度執行困難，並造成其他內部管理等相關問題，進而影響整體國軍戰力調配。

國防部表示，行政院於103年、106年及107年核定調增國軍地域加給後，對外離島地區志願役人力編現成果具顯著效果，近5年各地區地域加給支給對象的編現比、留營率整體數據呈現成長趨勢，且109年外島、離島及高山地區編現比分別達83%、90%及91%，與109年12月整體志願役編現比88%相當，顯示現行國軍地域加給已強化招募誘因及提高留營意願，推動年資加成制度似無急迫性與必要性。