快訊

美台貿易倡議踩油門加速 戴琪對陸態度成關鍵？

撞臉鹹酥雞老闆 陳時中本尊直呼像：我以為把我頭P上去

軍公同島不同命 國防部提三大理由不推動外島年資加成

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
外離島官兵服勤備極辛勞。圖為國防部前部長嚴德發慰勉外島部隊實況。圖／取自青年日報
外離島官兵服勤備極辛勞。圖為國防部前部長嚴德發慰勉外島部隊實況。圖／取自青年日報

公務員與軍人同在外離島服務，但前者薪資有「年資加成」，軍人並沒有。有立委認為台海情勢緊張，為澎湖軍人發聲爭取年資加成，但國防部提出三大理由，包括公務員與軍人輪調移防制度不同，恐軍人面對輪調產生抗拒心態，以及外離島高山地區現比已高等，認為沒有推動年資加成制度的急迫性與必要性。

出身澎湖民進黨立委楊曜向行政院質詢表示， 在同一座澎湖島上，為國家服務人民的公職人員，無論職業是公務員或是軍人，待遇應該一致，因為無論是交通便利性等因素，在同座島上服務的公職人員，面臨的狀況都一樣，何況軍人肩負著保家衛國的重責大任，尤其現今台海情勢緊張，澎湖擔當第一線防衛的任務，國家更應該照顧軍人，穩定軍心。

楊曜說，「但事實並非如此」，在澎湖島上服務的公務人員，有年資加成，但軍人卻無，因為行政院所核定的「國軍地域加給表」並無年資加成，他已與國防部、人事總處討論許久，要求行政院能否研議調整？

但國防部回應指出，鑑於我國國防戰略、軍力部署需要及考量軍事基地的機敏性，軍事單位及國軍駐防地的選址與公教機關並不相同，且國軍勤務特性與輪調移防制度也與公教員工有相當差異，兩者勤務、業務、管理特性，並衡酌國軍地域加給是為鼓勵軍人留任原部隊及原單位，與公教員工地域加給是為吸引人才下鄉並久任該地區，兩者支給目的不同，因此採取差異化的設計。

國防部說，國軍地域加給如增設年資加成，將產生軍人於支領年資加成地區輪調或隨部隊移防至一般地區時，因待遇減損而出現抗拒心態，導致增加國軍地區輪調及移防制度執行困難，並造成其他內部管理等相關問題，進而影響整體國軍戰力調配。

國防部表示，行政院於103年、106年及107年核定調增國軍地域加給後，對外離島地區志願役人力編現成果具顯著效果，近5年各地區地域加給支給對象的編現比、留營率整體數據呈現成長趨勢，且109年外島、離島及高山地區編現比分別達83%、90%及91%，與109年12月整體志願役編現比88%相當，顯示現行國軍地域加給已強化招募誘因及提高留營意願，推動年資加成制度似無急迫性與必要性。

軍人 國軍 澎湖

延伸閱讀

南方水氣到台灣附近 鄭明典指這些地區將先受影響

澎湖確診童、急症男 分別送馬公與高雄就醫

國防部：國安會與國防部 「一個團隊、一個目標」

國軍將官勗勉典禮 女性少將蕭人瑾、龔瓊玉出列

相關新聞

軍公同島不同命 國防部提三大理由不推動外島年資加成

公務員與軍人同在外離島服務，但前者薪資有「年資加成」，軍人並沒有。有立委認為台海情勢緊張，為澎湖軍人發聲爭取年資加成，但...

部隊鍋EP70｜對美軍購揪團才便宜 怎麼揪、哪國揪是關鍵中關鍵

川普之前，美方擔心刺激北京，台灣提採購，通常併案處理。川普時期，美刺激北京成為樂趣，軍購隨時提出，美方逐案審查，台灣自己造雄二，美方就賣魚叉飛彈，我們造經國號戰機，華府就給F-16亮綠燈，自製能力，可能真的是敲門磚。

失敗怪戰機／好萊塢替俄國人「發明」機種 讓夭折戰機變身米格機

靠空襲炸垮敵國的戰略轟炸理論，在第二次世界大戰得到驗證，戰後美蘇對峙興起，戰略轟炸機在空軍享盡資源。為了護衛轟炸機深入敵境，美國空軍多次提出長程「穿透戰鬥機」（penetration fighter）的需求，多家廠商參與競標，出現不少落榜者，占掉不少戰機序列中的號碼。由於官方政策一變再變，歷經多次選拔，最後沒有一架飛機為此投入量產。

總統出席將官晉任 陳文政陪同

蔡英文總統昨天提醒國軍，當前面對疫情挑戰，與瞬息萬變的國際情勢，不僅不能有絲毫地鬆懈，更要持續強化守護國家安全的力量，「...

戰時徵用高鐵？立院：應有法源

為強化後備戰力，國防部月前預告修正「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」，戰時高鐵公司要配合軍事運輸納入管制...

廣角鏡／空軍首位兵科女將軍

國防部昨舉行今年上半年晉任將官勗勉典禮，國防部通次室發展規劃處長蕭人瑾少將（右）是空軍首位兵科女性將領。同梯次晉升的女性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。