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蔡總統勉國軍：讓世界看到我們保衛國家的決心

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統今天出席「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，向晉升將官致詞。圖／取自國防部直播
蔡總統今天出席「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，向晉升將官致詞。圖／取自國防部直播

蔡總統今天出席「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，她向晉升將官致詞表示，當前我們面對疫情的挑戰，與瞬息萬變的國際情勢，她要提醒國軍，不僅不能有絲毫地鬆懈，更要持續強化守護國家安全的力量，讓世界看到保衛國家的決心。

蔡總統今天在國家安全會議副秘書長陳文政陪同下前往大直國防部，向上半年晉升的將官發表談話，並一一恭賀慰勉。蔡總統致詞前循例向與會的陳文政致意，對日來外界屢傳陳文政將調整職務的訛傳，有澄清效果。

蔡英文致詞表示，中華民國國軍是守護國家、保衛人民的堅實屏障，每位國軍官兵除日常堅實的戰備訓練，每當國人有需求時，也會立刻出動協助支援。特別是從疫情爆發以來，更是秉持防疫視同作戰的精神，極投入各項防疫作為，相信國人對國軍官兵的付出，都深受感動，也非常肯定。

蔡總統表示，當前面對疫情的挑戰，與瞬息萬變的國際情勢，她要提醒大家，不僅不能有絲毫的鬆懈，更要持續強化守護國家安全的力量，讓世界看到保衛國家的決心。

蔡總統說，今天現場都是保衛國家重要的領導幹部，這幾年在大家攜手努力下，積極推動軍事改革、國防自主的政策，都有很好的進展，包括國艦國造、國機國造等，都按照既定期程執行，有效提升國防戰力。將官通過層層考驗，受到肯定而晉任，晉任代表榮耀，也伴隨更重的責任，希望不論在任何崗位上，都務必保持初衷，持續為國家培養人才，一起讓國軍戰力不斷精進。

蔡總統同時感謝現場將官家人支持，是國軍進步最大動力。總統勉勵晉任將官，未來還將有許多國防政策推動，希望一起努力。

蔡總統今天出席「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。圖／取自國防部直播
蔡總統今天出席「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。圖／取自國防部直播
國安會副秘書長陳文政（蔡總統右二）陪同蔡英文出席「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。圖／讀者提供
國安會副秘書長陳文政（蔡總統右二）陪同蔡英文出席「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。圖／讀者提供

國軍 疫情

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