快訊

聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

德州移民悲劇！美國貨櫃卡車驚見「超過40具移民屍體」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍將官勗勉典禮 女性少將蕭人瑾、龔瓊玉出列

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午舉行「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，晉升將領行列中有兩名女性少將，包括空軍出身的國防部通次室處長蕭人瑾(右一)與馬祖防衛指揮部政戰主任龔瓊玉(右二)。記者洪哲政／攝影
國防部上午舉行「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，晉升將領行列中有兩名女性少將，包括空軍出身的國防部通次室處長蕭人瑾(右一)與馬祖防衛指揮部政戰主任龔瓊玉(右二)。記者洪哲政／攝影

國防部上午舉行「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，晉升將領行列中有兩名女性少將，空軍出身的國防部通次室處長蕭人瑾受訪表示，相信未來會有更有女將領出線；馬祖防衛指揮部政戰主任龔瓊玉則表示，在前線從事的政戰工作，也是作戰一環，她熟悉「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，並據以面對當前敵情。

國防部月前完成「佔缺即升」晉任儀式，此次晉升將領行列中，政戰體系有國軍第10位女性少將馬祖防衛指揮部政戰主任龔瓊玉，第11位女性少將則為空軍出身的國防部通次室處長蕭人瑾。而蕭也是近年7年來，第一位晉升的兵科系統女少將，也是空軍首位女性少將。

蕭人瑾上午在國防部受訪表示，軍中女性官兵比例愈來高，部隊也要求官兵須有正確性別意識，許多優秀女官兵各級長官也都看得到，如海軍有女性艦長、營長，空軍有女性飛行員等職務，她認專業與能力無關於性別，而應取決於對部隊投注心力。她也認為空軍未來會有優秀的女性將領出線。

在外島前線任職的龔瓊玉則表示，國軍面對兩岸狀況或敵情威脅，都有既定規則計畫與手冊，提供官兵引導。如「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，其中會制定當面各項狀況應處作為，這是他們主要職務。不管擔任什麼職務，政戰工作也是作戰一環，一定會去熟悉相關內容與規範，以面對當前的狀態。

空軍 國防部 國軍

延伸閱讀

國軍晉任將官勗勉 空軍首位女少將蕭人瑾受矚目

國防部明舉行三軍晉任將官勗勉典禮 6人晉升中將、19人升少將

7月1日縣市後備指揮部配屬各作戰區 中上校考績由軍團評比

獨／國防部副部長在美談判 不法者盜他臉書帳號賣除濕機

相關新聞

台美國安會談 牽動國防人事？

國安會秘書長顧立雄率團赴美參加台美「蒙特瑞會談」已結束。昨有媒體報導顧立雄已取代國安會副秘書長陳文政，成為蔡英文總統最倚...

國軍將官勗勉典禮 女性少將蕭人瑾、龔瓊玉出列

國防部上午舉行「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，晉升將領行列中有兩名女性少將，空軍出身的國防部通次室處...

怎會這樣？闖壽山祕境拍照PO文 竟被軍方網搜送辦

高雄壽山緊鄰市區，風景優美吸引不少山林愛好者，但1131公頃範圍有一半屬於軍事管制區。要塞憑險而守，視野好的地方，軍事價值高，網路耳熟能詳的「祕境」幾乎都在禁區內，不少山友常誤闖或擅闖，很多人爬完山分享美照被軍方網搜，吃上「要塞堡壘地帶法」刑責，若無正當理由，最重面臨5年徒刑。

國防部明舉行三軍晉任將官勗勉典禮 6人晉升中將、19人升少將

國防部今（27）日表示，國防部明日將在大直國防部博愛樓迎賓大廳舉行中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，蔡總統...

國軍屏東操演再引發抗議 演訓一度中斷

國軍連日在屏東縣滿州九棚大沙漠實施操演，上周引發民眾反彈以沙灘車封堵入口，陸軍第四作戰區昨主動發布新聞，向地方鄉親致謝。...

獨／近70年首次 空軍救護隊將執行空用武器射擊

空軍救護隊107年自陸軍移撥15架(現存14架)UH-60M黑鷹直升機，將於明(28)日於澎湖望安鄉西南方20公里的石礁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。