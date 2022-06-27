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國防部明舉行三軍晉任將官勗勉典禮 6人晉升中將、19人升少將

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方少將。圖／國防部提供
國防部發言人孫立方少將。圖／國防部提供

國防部今（27）日表示，國防部明日將在大直國防部博愛樓迎賓大廳舉行中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，蔡總統將親臨訓勉。

國防部說，國軍111年上半年晉任中將人員計林文祥、張台松、劉慶斌、王德揚、顏有賢及劉孝堂等6員。晉任少將人員則有李有金、張榮順、文念宗、蔡惠彣、賴文欽、林主典、龔瓊玉、王正誼、游鑫魁、戴建有、魏孝智、莊鴻文、莊敏典、蕭人瑾、田忠儀、林正忠、姜懿修、黃盈捷及孫立方等19員。合計25員。

國防部表示，為示崇榮，國防部謹訂於6月28日(星期二)上午9時30分，於國防部博愛樓迎賓大廳舉行中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，恭請總統親臨訓勉，以鼓舞軍心士氣。

國防部 空軍

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