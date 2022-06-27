獨／近70年首次 空軍救護隊將執行空用武器射擊

空軍救護隊107年自陸軍移撥15架(現存14架)UH-60M黑鷹直升機，將於明(28)日於澎湖望安鄉西南方20公里的石礁靶場，執行自民國72年成立以來首次空射武器射擊。預計使用隨附UH-60M移撥的M240機槍進行掩護航線射擊。這將是空軍救護隊自民國43年成立空軍救護中隊以來，首次進行武裝操演。

空軍救護隊本次使用M240機槍進行掩護射擊，為雙機戰場搜救科目中的關鍵一環，且與陸軍執行突擊著陸的掩護射擊不同，目的是搜救機執行落地，或滯空吊掛回收待救者時，在空的僚機必須持續盤旋對搜救機周遭威脅火力進行壓制，同時在迴避敵火的航線下必須兼顧搜救機與自身的安全，此科目非常依賴前方飛行員與後方操作M240機槍射手的節奏搭配。救護隊近年依據美方來台交流的鋪路鷹(HH-60G)搜救飛行員與傘降救援隊(Pararescue Jumper, PJ)的指導，擬定戰搜(CSAR)規劃與能量建置，其中搜救機預計增加雙機搜救、NOE地貌飛行、掩護射擊、敵火迴避等科目；救護士目前則已配發國軍戰鬥個裝與個人自衛武裝，今年預計選員送訓美國進行戰鬥醫務員訓練，待成效良好再規劃選員送訓為期100週，俗稱超人學校(superman school)的空軍傘降救援隊訓練課程。

救護隊雖然持續朝戰場搜救精進，但過程屢屢遭受挫折，先是S-70C-1屆壽後以「戰時歸建」的條件移撥15架陸軍UH-60M，在戰時勢必遭受指揮權矛盾，搜救自家空軍飛行員能量被掏空的問題。後無論是夜搜升級案或是採購專業戰搜直升機HH-60W都遭退案，而始終無法擁有戰場搜救合適的載台裝備。緊接射手訓練自107年移撥時開始選員自陸軍航特部歸仁基地受訓，但訓員完訓歸隊後因空軍能對地攻擊的水溪、石礁靶場時常滿載，加上疫情耽誤而無法排定救護隊進行射擊訓練，導致陸軍代訓完的射手長今年已瀕臨全數屆退的危機。

所幸空軍高層在6月中拍板執行，保住空軍救護隊未來自行訓練射手長的能量。雖然承平時期空軍救護隊除失事機搜救，也支援國搜中心的民間搜救，但救護隊目前於松山機場待命總統緊急撤離使用的萬鈞機，在換防時已被航空迷拍攝到完成武裝與反制系統的配裝，顯示空軍救護隊的武裝化，已達到初步的進展。