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陳文政未赴美參與蒙特瑞會議 未與駐美代表有爭執

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安會副祕書長陳文政（右一）目前仍負責國防部協調業務，左為國安會祕書長顧立雄。圖/中央社
國安會副祕書長陳文政（右一）目前仍負責國防部協調業務，左為國安會祕書長顧立雄。圖/中央社

國安會祕書長顧立雄領軍赴美參加的台美蒙特瑞會議已結束。據了解，每年均帶隊出席的國安會副祕書長陳文政，今年確未赴美出席。但知情人士否認陳曾與駐美代表蕭美琴曾有言語衝突。

媒體報導陳文政「開罪」美方，知情人士並未聽說，但其因闡述政策堅持我方立場，確曾讓美方「印象深刻」，但仍受層峰信任，目前仍擔任協調國防部相關業務。

今有媒體報導宣稱，我國駐美代表蕭美琴與陳文政曾有爭執，蕭美琴一回氣得在電話中說，「不是你走，就是我走」。但駐美官員否認此事，指兩人從未發生過這種對話。

至於媒體推測國安會秘書長顧立雄年底有很高機率接任國防部長，知情人士研判，蔡總統的任期只剩下不到兩年，如果等到今年11月底選舉結束後，那更只剩不及一年半，層峰除非意在為創下文人部長先例，否則由顧立雄出任部長，其本身意願應該也不會太高。

相關人士進一步表示，何況台海風雲日緊，任命非軍人出身而又不熟悉軍務的文人部長，對於6年來國防領域用人一直很傳統保守並基本上尊重軍中倫理的蔡英文來說是否合乎其行事風格，也還有待觀察。

國安會 蕭美琴 顧立雄

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