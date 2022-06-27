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電價調漲3劇本今拍板 「恐推升物價」

獨／海巡成功艦進駐蘇澳軍港 參與漢光演習海上操演

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
根據射擊通報披露，海軍將於6月29日起近1個月連續在蘇花外海配合空軍戰機實施年度訓練，官員說，相關操演是國軍漢光38演習的一環。圖／取自射擊通報網站
根據射擊通報披露，海軍將於6月29日起近1個月連續在蘇花外海配合空軍戰機實施年度訓練，官員說，相關操演是國軍漢光38演習的一環。圖／取自射擊通報網站

海軍艦隊本月29日起，將在東北部海域實施長達近一個月時間的海空操演預演、實作。海巡具平戰轉換性能、舷號602的安平級成功艦，昨天（26日）進駐蘇澳軍港向海軍報到，準備隨艦隊參與操演。成功艦規劃於今年下半年射擊雄二反艦飛彈

國軍漢光38號演習「實兵演習」，規劃於7月25日至29日實施，依「戰力保存、聯合防空、聯合制海、聯合國土防衛」的作戰進程，遂行5天4夜實兵、實裝、部分實彈的操演任務；其中海上將實施「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」操演。規劃於東北海域實施。

根據射擊通報披露，海軍將於6月29、30日、7月6、7、8、12、13、14、15、20、21、26日，連續在蘇花外海配合空軍戰機實施年度訓練，其中部分時段將實際關閉2萬呎至無限高的空域，實施實彈射擊。官員說，相關操演是國軍漢光38演習的一環。

根據民間海上航跡APP內容顯示，海巡具平戰轉換性能、舷號602的成功艦，昨天進駐蘇澳軍港向海軍報到，準備隨艦隊參與操演。成功艦規劃於今年下半年射擊雄二反艦飛彈。

海軍 演習 飛彈

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