獨／前軍情局長違規被記申誡 軍情幹部將面臨輪調回軍

軍中頻爆料前軍事情報局長羅德民，其因違規「輔導」友人之女考上軍情局專業軍官班，經監察院糾正，被記申誡一次，但傳國防部高層也因此下令軍情局「換血」，將在月內啟動一級主管以下定期回軍交流計劃，原本固定在軍情局內升遷輪調的處長級情戰軍官，將回歸各軍種任職，欲藉注入「新血」，斷絕軍情局內爆料來源。惟情報界認為此舉恐摧毀軍情系統長期培養的情戰基礎與人脈交通，引發震憾。

對此，國防部昨天（26日）表示，國軍人員調任，均依陸海空軍軍官士官任職條例相關規定辦理，針對各職類經管，均由管監單位依特性及需求完成交流規劃，管制派職。但軍情人事經管事涉機敏，對外界臆測，國防部不予評論。

前軍情局局長羅德民經監察院指違規輔導友人女兒考上軍情局，國防部表示，依調查結果前局長羅德民確有違反國軍人員廉政倫理須知規定，核定申誡一次。

據了解，羅德民接任軍情局長後疑與情戰系統不合，風波不斷，先是遭內部詳列15項有關採購派車等爭議投訴媒體，其中甚至包括送禮給美方官員的情報事項，但經國防部查察均認為無涉不法後，投訴轉向以書面向監察院檢舉，除日前監院認為羅輔導民間友人之女考上軍情局軍官涉違反規定而糾正軍情局外，現仍有其他案情正調查中；且另有人疑跟蹤羅某，攝得羅與女性故舊會面，據此向外界指控羅疑涉不倫，業遭女方提告在案。

就算羅德民已調離軍情局長現職，爆料舉措仍然不停歇，過程長達一年多，頗有「追殺」之勢，全案鬧得沸沸揚揚，成為軍方痛腳，國防部顏面無光。據指出，經國防部保防單位研析相關爆料內容，指控者疑來自軍情局內，或透過民間人脈持續向外爆料，經研議祭出一級主管以下回軍交流方案，準備徹底將現有軍情人員結構加以更新換血，以阻卻「反羅」的事態持續延燒。

據了解，軍情局共有八個一級處，概分佈建、情研與通資電等三大體系，其中有四個處是少將處長，其餘則為上校處長。

但軍情局「情報作戰」人員的培養長期以來均屬獨立專業體系，除局長多屬「空降」外，現任熟悉業務的情戰處長，在軍情局多已歷練25至30年，建立對情報作戰領域的信度與效度，其間並無返回軍種的經歷，一朝「回軍」只能等待退伍。基層認為，軍方高層之舉明著懲罰軍情局基層，並將摧毀現有軍事情報結構，徒遭敵人訕笑。

知情人士指出，人員情報開展的關鍵，在於人脈與人際接觸，但2016年以來，兩岸交流降至冰點、互動幾乎停滯，加上疫情擴散，對軍情局對大陸人員情報工作影響確實很大；但隨著新任局長楊靜瑟就任，其曾任我國駐日本、菲律賓東亞地區武官，對開展人員接觸具實際經驗，應有很大助益，海外地區將重新成為情戰重點場域，軍情局的人事穩定，是執行任務的關鍵。