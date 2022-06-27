獨／強化台海、首都空防 弓三將進駐大台北周邊

空軍防空及飛彈指揮部公布將啟用包括桃園龜山等六處美軍過去曾使用的防空飛彈陣地，將部署「海空戰力提升計畫特別預算」中所採購天弓三型防空飛彈，除將首度在首都中樞周邊部署新彈種外，也強化西部對台灣海峽上空防空戰力。但因建築原物料上漲，多處基地工程至今仍無法決標。

對此，空軍司令部昨天(26日)表示，相關工程案屬既有陣地設施整建。已配合國際原物料與市場運作機制，調整採購策略，確保施工品質。

美、「中」空軍電偵機、戰機近日在台灣海峽上空對峙，海峽空防議題受到關注。

空軍防空飛彈指揮部日前公告，針對「苗栗西湖新建工程」、「桃園龜山新建工程」、「桃園山腳新建工程」、「宜蘭蘇澳砲台山新建工程」、「花蓮美崙山新建工程」及「台東知本新建工程」等六案進行工程招商說明會。

據了解，其中苗栗西湖、桃園龜山基地早年曾部署美軍協防的勝利女神防空飛彈，營區、彈庫目前屬「平封戰啟」，原址計畫新建適合弓三射控區、彈藥儲存的新陣地，部分陣地近期已陸續公告調整周邊禁限建範圍，部分陣地過去也曾陸續部署鷹式飛彈等彈種。

其中「桃園龜山新建工程」陣地現址，位置緊貼林口台地，過去是除淡水、參觀台基地外，美軍三個在台部署勝利女神飛彈的營區之一，頗具歷史淵源；20餘年前國軍初接裝愛國者防空飛彈時，也曾將此地作為集結換裝基地，但由於位處台北松山機場降落航道下，容易為人識別，基地關閉至今。

台北首都防空目前維持由愛國者二、三飛彈作為防空主力，但除南港、新店連屬於「反飛彈」任務外，部署在萬里的愛國者飛彈連是執行對東北角空域的「反機」任務，搭配負責北部與西北部空域的三芝天弓二型防空飛彈輪流戰備。但台灣西北部面對台灣海峽的空域，自此一直要到台中大渡山區，才有弓二陣地部署。

根據空軍的說明，未來天弓三型飛彈進駐桃園龜山、苗栗西湖，將填補我長期在西北部這段對面對台灣海峽空域的防空空隙，執行「反飛機」任務，必要再協力愛國者三型執行反飛彈任務。目前在東部、南部服役的弓三是暫駐既有一般營區執行戰備。弓三將以陸射機動形態，分別部署於北中南東及離島地區。

國防部過去在年度預算已編列748億元採購12套弓三飛彈。「海空戰力提升計畫採購特別預算」三讀後，採購弓三的「陸基防空系統」的後續運作費用，編列達1040億3097萬餘元，是十項特別預算項目中，唯一「後續運作費用」高於全案獲得成本的項目。一般研判包括土建與提升現役弓二性能費用。未來尚有包括萬里等十餘處陣地改建計畫，但首波招標即因原物料上漲，多處基地工程至今仍無法決標。