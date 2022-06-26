影／國軍操演記錄全都露 空中爆破秀成亮點
國軍日前在屏東縣滿州鄉實施射擊操演，因雷霆2000火箭彈不明原因未離架事故引發關注。陸軍第四作戰區今天主動發布操演照，過程中，空中靶彈及靶機模擬敵機來襲，國軍展開實彈、實距離射擊，彷如空中爆破秀，展現精準打擊火力，相當震撼。
陸軍第四作戰區指出，今年度神弓操演由第四作戰區成立操演指揮部，納編砲訓部及本、外離島陸軍、海軍陸戰隊官兵，驗證部隊駐地及基地訓練成效。此次飛彈射擊訓練，以實戰化訓練為目的，依作戰進程透過想定，誘導「雙聯裝刺針飛彈系統」及「復仇者飛彈車」，執行野戰防空任務。
操演全程，設置空中靶彈及靶機模擬敵機來襲，實施實彈、實距離射擊，展現精準打擊火力。這一周屏東飆高溫，港仔至九棚大沙漠更是酷熱，但國軍官兵不畏烈日高溫，短短幾秒精準追瞄，扣下發射鈕成功擊落目標，發揮高度專業技能和絕佳默契。
此次操演過程，一度引發滿州、牡丹鄉民陳抗。第四作戰區也特別向恆春、滿州及牡丹地區鄉親致上最深敬意，感謝鄉親長期協助與配合，國軍才能順利完成各項演訓工作，充分展現軍民一體、共同保衛家園的堅定意志。
第四作戰區今主動發布演訓照，並強調，國軍負有保國衛民職責，「戰訓任務」是不變核心任務，未來將持續秉持「處處皆戰場，時時做訓練」原則，「從嚴、從難、從實」精進各項工作，發揮不對稱作戰的可恃戰力，以實際行動捍衛國家與守護民眾安全。
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