國軍「神弓操演」落幕 刺針飛彈完成年度實彈驗證

國軍在屏東滿州地區海岸舉行的「民國111年飛彈射擊訓練—神弓操演」落幕，陸軍與海軍陸戰隊所屬「雙聯裝刺針飛彈系統」及「復仇者飛彈車」完成年度實彈驗證。

第4作戰區表示，為落實及驗證國軍戰備整備工作，陸軍第四作戰區日前執行「民國111年飛彈射擊訓練—神弓操演」，以實戰化訓練為目的，依作戰進程透過想定，誘導「雙聯裝刺針飛彈系統」及「復仇者飛彈車」，執行野戰防空任務。操演全程，設置空中靶彈及靶機作為模擬來襲敵機，實施實彈、實距離射擊，展現精準打擊火力。

第4作戰區說，今年度「神弓操演」由第4作戰區成立操演指揮部，並納編砲訓部及各操演單位，針對本、外離島參演的陸軍、海軍陸戰隊官兵，驗證部隊駐地及基地訓練成效；操演時，官兵不畏連日烈日艷陽，在幾秒中的時間內追瞄，扣下發射鈕成功擊落目標，高度發揮專業技能和絕佳默契。

第四作戰區特別向支持國軍的屏東恆春、滿州及牡丹地區鄉親表達感謝，作戰區說，因為鄉親們長期協助與配合，國軍才能順利完成各項演訓工作，充分展現軍民一體、共同保衛家園的堅定意志。