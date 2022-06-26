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7月1日縣市後備指揮部配屬各作戰區 中上校考績由軍團評比

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
參謀總長陳寶餘下令，7月1日起，原國防部後備指揮部各縣市後備指揮部，將由現行配屬轉為編配各作戰區，試行至112年1月1日。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專
參謀總長陳寶餘下令，7月1日起，原國防部後備指揮部各縣市後備指揮部，將由現行配屬轉為編配各作戰區，試行至112年1月1日。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專

參謀總長陳寶餘下令，7月1日起，原國防部後備指揮部各縣市後備指揮部，將由現行配屬轉為編配各作戰區，試行至112年1月1日。國防部已證實，國防部後備指揮部並未裁撤，編配給作戰區的後備部隊，可望比照現行陸勤部與陸軍司令部關係來運作，但未來地區後備指揮部中、上校考績，將須由軍團評比，獎點也編在軍團。

目前各縣市後備指揮部多達18個單位，若含連江、金門兩處後備服務中心，則為20個單位。外界所謂「併給陸軍」，國防部後備指揮部並未裁撤下，技術上並不符實，只是地區指揮部編配作戰區，運作與陸勤部類似。

據了解，陸勤部除了基地五級廠，如兵整中心、飛勤廠、航勤廠、汽基廠、通基廠，其餘的地區支援指揮部，都已編配給軍團或作戰區、防衛部，但無損陸勤部作為兵監與督管的功能。

以人事權為例，地支部校級軍官的人事主導權在陸勤部，但會禮貌性致函作戰區徵調或推薦任職，而軍團慣例都會照准，尉級的人事權則在地支部，軍團不會過問。但編配是視同建制部隊，所以未來地區後備指揮部中、上校的考績，要到軍團來一起評比，獎點也編在軍團。如同陸軍外島的兩棲營、連，雖是航特部直屬部隊，但編配給各個外島防衛部，考績均由在防衛部評估。

而國防部已依整體防衛作戰需求檢討後備兵力，110年已編成 2 個步兵旅、1 個後備部隊訓練中心，後續依期程規劃於113年前再編成3個步兵旅、2個後備部隊訓練中心。未來將全數由陸軍作戰區掌握。

而國防部已證實，這項規劃各縣市後備指揮部，將由現行配屬轉為編配各作戰區，試行至112年1月1日。陳寶餘下令7月1日起始推動。

國防部 陸軍 陳寶餘

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