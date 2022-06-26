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獨／國防部副部長在美談判 不法者盜他臉書帳號賣除濕機

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副部長柏鴻輝隨國家安全會議團隊赴美參與「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），並率軍方幕僚負責其中有關台美國防議題對談。不料柏鴻輝的臉書帳號在其赴美期間卻遭盜用，在各網路社群販賣二手家電。圖／取自臉書
國防部副部長柏鴻輝隨國家安全會議團隊赴美參與「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），並率軍方幕僚負責其中有關台美國防議題對談。不料柏鴻輝的臉書帳號在其赴美期間卻遭盜用，在各網路社群販賣二手家電。圖／取自臉書

國防部副部長柏鴻輝隨國家安全會議團隊赴美參與「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），並率軍方幕僚負責其中有關台美國防議題對談。不料柏鴻輝的臉書帳號在其赴美期間卻遭盜用，在各網路社群販賣二手家電，軍方接獲通報後已跨海通知首長緊急換帳號防堵。

柏鴻輝屬名ALEX PO的臉書帳號雖未註明職務為國防部副部長，但大頭貼用的是中將軍裝照，牆面影像也足資辨識身份。但不法人士卻「有眼不識泰山」，竟然盜取他的帳號試圖詐騙。

25日有網友發現柏鴻輝的帳號，在特定臉書粉專中推銷二手除濕機，貼文寫「本人閒置一台除濕機，功能正常，無嗑碰，經常出差不用，想出售出去，有需要的聯絡我」。自己還為自己的貼文按讚。

圈內熟知國防新聞者知道柏鴻輝目前真的美出差，但對副部長「自己」上網賣除濕機感到狐疑，通報軍方，跨海通知正負責國安談判的首長，確認帳號遭盜用，緊急加以防堵。

台美「蒙特端」會議近日在美大華府地區召開，我方將由國安會秘書長顧立雄領軍，與美國國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）等官員晤面，就台美軍售政策進行溝通。今年我方仍以國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部副部長柏鴻輝、戰規司長李世強等官員出席；美方則預定由國防部印太安全事務助理部長拉特納、國務院東亞太平洋助理國務卿、國安會負責中國大陸與台灣的資深主任等官員列席。

國安會 國防部 除濕機

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