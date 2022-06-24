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獨／海軍直升機墜毀機工長走了 3傷者最新傷勢曝光

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導
海軍反潛直升機日前重落地釀一死3傷；3傷者最新傷勢曝光，正副駕駛仍在普通病房治療，燒燙傷面積達21%的士官長，仍在加護病房觀察，但已可自主呼吸。記者石秀華／攝影
海軍反潛直升機日前重落地釀一死3傷；3傷者最新傷勢曝光，正副駕駛仍在普通病房治療，燒燙傷面積達21%的士官長，仍在加護病房觀察，但已可自主呼吸。記者石秀華／攝影

海軍S-70C反潛直升機訓練時重落地，導致4名軍官受傷，機工長劉尚鈞不幸殉職，留給家屬和同袍無限傷痛。其他3名傷者最新傷勢曝光，燒燙傷面積達21%、在加護病房的士官長郭冠廷，傳出已脫離呼吸器，能自主呼吸，傷勢穩定復原中；另正、副駕駛陳錦凡、鄭行杰因受有左脛骨骨折及肋骨骨折等傷勢，仍需住院治療。

據了解，在海軍S-70C反潛直升機訓練重落地受傷的士官長郭冠廷，送醫搶救後，全身有21%燒灼傷面積、2至3度以上燒燙傷，經過國軍總醫院左營分院醫療團隊3天治療後，今傳出令人欣慰的消息。

據悉，郭冠廷已脫離呼吸器，能自主呼吸，意識清醒，顱內出血部分也有自行吸收的跡象，燒燙傷傷勢每天由醫療團隊進行清創、換藥，傷勢正朝穩定復原中發展。

另正駕駛中校陳錦凡當天送醫時，臉、左手及左腳有撕裂傷，左脛骨閉鎖性骨折；副駕駛上尉鄭行杰當時右上臂穿刺傷、右膝撕裂傷、左側第10肋骨骨折；2人仍須住院治療，至於2人何時能出院，海軍表示，須由院方視2人傷勢復原狀況才能決定。

此外，海軍反潛直升機當天重落地意外當下，零件曾噴飛擊穿高雄市楠梓區廣昌街民宅鐵門，雖至今尚未修復，但軍方昨已帶著鐵捲門師傅到現場丈量，並和屋主洽談賠償事宜，近日將會進行修復。

海軍反潛直升機日前重落地，零件噴飛基地牆外，擊穿高雄市楠梓區廣昌街民宅鐵門，至今尚未修復。記者陳弘逸／攝影
海軍反潛直升機日前重落地，零件噴飛基地牆外，擊穿高雄市楠梓區廣昌街民宅鐵門，至今尚未修復。記者陳弘逸／攝影
海軍反潛直升機日前重落地，零件噴飛擊穿高雄市楠梓區廣昌街民宅鐵門，軍方已派員洽談賠償。記者陳弘逸／攝影
海軍反潛直升機日前重落地，零件噴飛擊穿高雄市楠梓區廣昌街民宅鐵門，軍方已派員洽談賠償。記者陳弘逸／攝影

海軍 骨折 直升機

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