獨／海軍直升機墜毀機工長走了 3傷者最新傷勢曝光

海軍S-70C反潛直升機訓練時重落地，導致4名軍官受傷，機工長劉尚鈞不幸殉職，留給家屬和同袍無限傷痛。其他3名傷者最新傷勢曝光，燒燙傷面積達21%、在加護病房的士官長郭冠廷，傳出已脫離呼吸器，能自主呼吸，傷勢穩定復原中；另正、副駕駛陳錦凡、鄭行杰因受有左脛骨骨折及肋骨骨折等傷勢，仍需住院治療。

據了解，在海軍S-70C反潛直升機訓練重落地受傷的士官長郭冠廷，送醫搶救後，全身有21%燒灼傷面積、2至3度以上燒燙傷，經過國軍總醫院左營分院醫療團隊3天治療後，今傳出令人欣慰的消息。

據悉，郭冠廷已脫離呼吸器，能自主呼吸，意識清醒，顱內出血部分也有自行吸收的跡象，燒燙傷傷勢每天由醫療團隊進行清創、換藥，傷勢正朝穩定復原中發展。

另正駕駛中校陳錦凡當天送醫時，臉、左手及左腳有撕裂傷，左脛骨閉鎖性骨折；副駕駛上尉鄭行杰當時右上臂穿刺傷、右膝撕裂傷、左側第10肋骨骨折；2人仍須住院治療，至於2人何時能出院，海軍表示，須由院方視2人傷勢復原狀況才能決定。