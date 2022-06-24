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裁撤後備指揮部？國防部：7月1日起編配陸軍司令部

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
新制教召改成14天訓練，圖為後備軍人練習操作武器、射擊動作與打靶。圖／本報資料照片
新制教召改成14天訓練，圖為後備軍人練習操作武器、射擊動作與打靶。圖／本報資料照片

外傳國防部後備指揮部將在6月30日正式裁撤，改編配陸軍。國防部發言人孫立方少將今天表示，國防部考量國軍整體地面防衛作戰需求，由陸軍統籌運用動員能量，預訂自今年7月1日起，將後備指揮部編配陸軍司令部，惟無外傳「裁撤後備指揮部」情事。

至於具體細項，孫立方說，因涉及國防機敏事務，國防部援例不對外說明。

知情人士指出，關於人員的編配部分7月1日起回到陸軍，至於經費、裝備等編裝，明年1月1日才會回陸軍，分成兩階段。但該人士也質疑，過程有點粗糙，才剛三讀通過「全民防衛動員署組織法」成立全民動員署，且把後備指揮部納入，試行至今才6個月，又要丟回陸軍，「這件事太奇妙」。

該人士表示，陸軍家大業大，要把自己搞定都有困難，現在卻又把後備指揮部抓進來。我國為了要強化後備戰力，把教召時間從7天延長到14天，但現在又出現這樣的過程，若要強化後備戰力，應全面檢討後備指揮部的編制，而不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，「全動署吃不下它，又回到陸軍，且回到陸軍已是第2次，怎麼試行半年又拆解，難道代表政策錯誤？」

該人士也憂心，未來後備指揮部動員組、文宣組、人事組等可能各自歸不同人管，上面恐有「3個爸爸」，部分聽全動署指揮、部分歸陸軍指揮，還要聽國防部，怎麼順暢運作？且現在編配回到陸軍，等於縮得更小，「要1個小朋友處理總動員怎麼可能」，且現在是立院休會期間，做此變動也少了被監督的機會。

陸軍 國防部 孫立方

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