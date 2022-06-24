民調：若大陸武力進犯 51%台灣人認為台軍撐不過百日

俄烏戰爭爆發4個月後，台灣民意基金會近日發表民調顯示，超過一半的台灣民眾不相信，假如中國大陸武力進犯，台灣有能力抵禦100天以上。

1. 中國若武力犯台，台軍撐得過100天嗎？

問卷的提問是，「俄烏戰爭爆發到今天已持續了超過100天，烏克蘭還在辛苦作戰中。如果中共（中國）武力犯台，您相信台灣也像烏克蘭一樣撐100天以上嗎？」

結果顯示：17.2%的人非常相信，20.6%的人還算相信，28.6%的人不太相信，22.4%的人一點不相信，11.2%的人不知道或拒絕回答。

以上數據表明，不相信台灣能夠抵御大陸進犯百天以上的人超過一半（51%），相信的人只佔37.8%。不相信者比相信者高13個百分點。

這項調查報告的作者寫道，簡單地說，過半數台灣人傾向認為台灣不如烏克蘭，沒辦法支撐那麼久，只有較少數的台灣人相信台灣可以和烏克蘭一樣撐那麼久。作者認為，這項發現意義重大。

從受教育程度看，教育程度越高，越傾向不相信能堅持100天以上；從地區看，包括台南市和高雄市，不相信的比例都呈現多數。

2.是否相信美國協防的承諾？

美國總統拜登5月23日在東京回答記者提問時明確說，「一旦中國對台動武，美國將會軍事介入以協防台灣。這是美國的承諾」。

台灣民意基金會就此提問：請問您相不相信他這項承諾？

結果顯示：10.5%的人非常相信，29.9%的人還算相信，28.8%的人不太相信，22.1%的人一點也不相信，8.7%沒意見。

調查表明，儘管有美國總統明確且堅定的表示，但相信他的人仍然相對是少數，更多人傾向不相信。報告作者寫道，同今年3月對同一問題的詢問調查相比，對美國協防台灣的信心增加了4.1個百分點，存疑比例則下降了2.9%。

3.為避戰，不尋求正式獨立？NO！

今年5月24日，台灣外交部長吳釗燮對美國媒體表示，台灣「為避免戰爭，將維持現狀，不尋求正式獨立。」

調查提問：您贊不贊成「因怕中共打台灣，放棄追求台灣獨立」？

結果顯示：8.1%的人非常贊成，23.3%的人還算贊成，29.7%的人不太贊成，18%的人一點也不贊成，14.9%的人沒意見，6%不知道。

該結果表明，只有三成略強一點的人因害怕大陸攻打台灣而放棄追求獨立，但四成八的人不贊成這一態度。報告作者寫道，調查反映的重要訊息是，大多數台灣人不贊成蔡英文政府的「為避戰，不尋求正式獨立」的立場。從分析數據的分類來看，不論年齡層、族群、教育程度、政黨還是地區層面，都顯示出大多數「不贊同」政府立場的現象。

台灣民意基金會創立於2016年2月，它對自己的定義是一個非營利、非政府、超黨派的智庫型公益組織。基金會宗旨主要在關懷、研究與傳達台灣民意。

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