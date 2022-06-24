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重傷機工長殉職 橋檢與軍方將協力釐清事故原因
海軍S-70C反潛直升機訓練重落地，致4軍官受傷，重傷機工長劉尚鈞因全身95%灼傷，家屬不忍他受折磨，昨晚放棄急救，拔管送回桃園老家不治；橋頭地檢署與軍方組成專案小組，今前往事故現場勘驗，後續將會同軍方釐清事故原因。
海軍 S-70C 反潛直升機6月 22日下午失事，重傷機工長劉尚鈞昨晚家屬放棄治療，送返桃園老家，於昨晚11時1分許，宣告不治。橋頭地檢署今天上午接獲高雄憲兵隊通報，檢方隨即與高雄憲兵隊等單位，組成專案小組協力偵辦。
今天上午11時許，檢方已派員前往事故地點勘驗，檢視直升機殘骸並蒐集現場跡證，另囑託桃園地方檢察署，協助進行機劉尚鈞相驗程序。
今桃園檢方相驗，確認死因為大面積燒燙傷導致熱休克，劉家屬對死因無意見，則不再安排解剖。橋頭地檢署表示，此案後續將由專案小組會同軍方，釐清事故原因。
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