增產飛彈火箭推進劑 中科院「拌鑄藥產線廠房」今啟用

中山科學研究院今（24）日表示，耗資5.4億元經費興建、位於屏東鵬園院區的「拌鑄藥產線廠房」今天正式啟用，生產的火箭推進劑，將能因應我國增產各式飛彈所需。

中科院今天表示，自海空戰力提升計畫通過後，各式國造飛彈量產大幅增加，推進劑研製是飛彈量產的推手。

中科院說，位於中科院「拌鑄藥產線廠房」廠房落成後，除可滿足中科院量產需求外，更可提升該院推進劑研製的質量，為未來各式火箭推進劑奠定長遠穩固的基礎。

中科院表示，這條「拌鑄藥產線廠房」產線歷經3年時間，投入5.4億元經費，籌建「鑄藥廠房工程、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽」等設備。

中科院表示，國家中山科學研究院院長張忠誠於今日率相關一級主管，前往屏東主持「拌鑄藥產線啟用典禮」。張忠誠表示，世界各國都將大型拌藥機視為戰略物資，管制禁止輸出，中科院此次負責300加侖拌藥機全部設計，並結合國內30餘家各領域專業廠商，逐步掌握拌藥機關鍵的行星齒輪模組與拌刀熱鍛造技術，達成百分之百國內自製目標。

他進一步說，自製拌藥機強化主被動的安全防護機制，如內消防系統、紅外線熱影像監控系統、藥漿溫度、振動及扭矩異常警示等，相較於國外拌藥設備毫不遜色，是「國防自主」的最佳典範。

張忠誠說，「沒有安全就沒有一切」，工安與人員、機器、物料、方法、環境息息相關，尤其火炸藥的拌鑄過程具高度風險，在量產任務艱鉅的同時，期盼該院所有同仁提高自我安全意識，確依SOP程序作業，務必將工安做到滴水不漏，期許落實各項拌鑄藥工作，如期、如質達成國家交付中科院的重任。