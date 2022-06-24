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勇鷹高教機首投彈測試 水泥彈投2中2命中目標

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
勇鷹高級教練機首度實施武器彈藥掛載與投放測試，教練機昨天在台中掛載模擬空對空飛彈及空對面的訓練彈升空，進行航線試航，今天進行投彈測試。圖／台中讀者提供
勇鷹高級教練機首度實施武器彈藥掛載與投放測試，教練機昨天在台中掛載模擬空對空飛彈及空對面的訓練彈升空，進行航線試航，今天進行投彈測試。圖／台中讀者提供

勇鷹高級教練機首度實施武器彈藥掛載與投放測試，教練機昨天在台中掛載模擬空對空飛彈及空對面的訓練彈升空，進行航線試航，今天進行投彈測試。知情人士指出，高教機今掛載500磅水泥彈進行拋投，共投2中2，皆命中目標。

由漢翔公司生產的勇鷹高級教練機目前已陸續量產並分批撥交空軍，根據國家中山科學研究院日前發布的「對海（空）實彈射擊報告單」顯示，漢翔於6月23日至7月6日每天上午10點至11點、下午2點至3點，於台中外海實施500磅水泥彈飛機武器拋投，拋投彈數2至4枚，首度驗證平戰轉換的作戰效能。

勇鷹高級教練機11002原型機昨天中午升空試飛，翼尖掛載AIM-9P響尾蛇、TC-1劍一空對空飛彈訓練彈，翼下掛載BDU-50 500磅水泥彈，驗證武器掛載構型，並進行投彈航線測試，今則進行投彈測試。

知情人士表示，今掛載500磅水泥彈進行拋投，共投2中2，皆命中目標，後續幾天也將再進行測試，了解勇鷹高級教練機掛載相關設備彈藥後對於飛機穩定性的影響。

勇鷹 飛彈 航線

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