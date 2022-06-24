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機工長殉職！海軍官網哀悼 同袍悲：有機會再當你學弟

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

海軍S-70C反潛直升機訓練重落地，致4軍官受傷，重傷機工長劉尚鈞因全身95%灼傷，家屬不忍他受折磨，昨晚放棄急救，拔管送回桃園老家不治；機工長殉職，海軍臉書官網昨晚同步發出哀悼文，「謝謝英雄劉尚鈞為海軍的付出」，同袍湧入悲悼：「任務結束了，一路好走」。

海軍司令部昨晚11時35分許表示，反潛航空大隊S-70C反潛直升機6月22日執行試飛科目操作時發生重落地事件，受傷機工長劉尚鈞士官長雖經國軍高雄總醫院左營分院及三總專業醫療團隊共同全力搶救治療，於昨晚11時1分許宣告不治。

軍方表示，劉尚鈞一等士官長戮力戰訓、克盡職責、效忠國家，足為海軍表率，軍方痛失菁英，深感悲慟、哀戚與不捨，向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續全力協助辦理因公撫卹及喪禮相關事宜。

海軍臉書官網昨晚也同步發出哀悼文，文中敘述「慟！哀悼劉尚鈞士官長，本軍6月22日S-70C重落地事件，機工長劉尚鈞士官長雖經專業醫療團隊全力搶救，仍不幸離開我們，謝謝劉尚鈞士官長為海軍的付出，願英雄安息，也祝福傷者早日康復」。

不少同袍得知劉尚鈞不幸殉職，紛紛在自己臉書發哀悼文，劉尚鈞的學弟形容「劉尚鈞生前在軍中的為人處事，稱讚他對學弟妹很照顧，做事認真，凡事為別人著想，總是充滿活力，是個陽光大男孩」。

劉尚鈞在軍中曾多次參與划龍舟比賽，有學弟難過的說：「很多話不知如何開口，太晚參加龍舟隊，錯過了和你一起划槳的日子，任務結束了，希望你在天上安息」；有學弟感謝劉尚鈞在軍中的照顧，「有機會再當你學弟」。

有同袍留言哀悼，指送劉尚鈞最後一程，希望劉尚鈞卸下軍裝，再也不痛了，他仍是大家最愛的阿仁，也是迷倒反大女生的大仁哥，好好休息吧，辛苦了。

劉尚鈞學弟在臉書發哀悼文，盼下輩子再當他的學弟。記者石秀華／翻攝
劉尚鈞學弟在臉書發哀悼文，盼下輩子再當他的學弟。記者石秀華／翻攝
重傷機工長劉尚鈞昨晚宣告不治，學弟在臉書發哀悼文，指「今晚夜空多了一顆星星」。記者石秀華／翻攝
重傷機工長劉尚鈞昨晚宣告不治，學弟在臉書發哀悼文，指「今晚夜空多了一顆星星」。記者石秀華／翻攝
劉尚鈞在學弟在臉書發哀悼文，悲喊「任務結束了」。記者石秀華／翻攝
劉尚鈞在學弟在臉書發哀悼文，悲喊「任務結束了」。記者石秀華／翻攝
機工長劉尚鈞不幸殉職，海軍臉書官網發出哀悼文。圖／取自海軍臉書官網
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海軍 士官長 直升機

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