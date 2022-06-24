重傷機工長宣告不治 軍方：全力協助撫卹及喪禮事宜

海軍S-70C反潛直升機前天下午訓練時重落地，導致4名軍官受傷送醫，其中重傷的機工長劉尚鈞裝葉克膜搶救，昨晚家屬放棄急救，留最後一口氣送返桃園老家，不幸在昨晚11時1分許宣告不治。

國防部長邱國正昨天傍晚5時抵達國軍總醫院左營分院，探視受傷的4名軍官。未料，昨天傍晚劉尚鈞因傷重，家屬不忍劉再受折磨，選擇放棄急救，讓他留最後一口氣，送回桃園老家。

海軍司令部昨晚11時35分許表示，反潛航空大隊S-70C反潛直升機6月22日執行試飛科目操作時發生重落地事件，受傷機工長劉尚鈞士官長雖經國軍高雄總醫院左營分院及三總專業醫療團隊共同全力搶救治療，於昨晚11時1分許宣告不治。