海軍重傷機工長殉職 國防部：痛失菁英，深感悲慟

海軍S-70C反潛直升機22日下午訓練時重落地，導致4名軍官受傷送醫，其中重傷的機工長劉尚鈞23日晨一度因呼吸心跳不穩，醫療團隊裝葉克膜搶救，豈料，在國防部長邱國正傍晚探視前腳離去後，劉尚鈞晚間傳出因傷重，家屬放棄急救，留最後一口氣送回桃園老家，同袍列隊不捨淚喊「回家了」。

海軍司令部今（23）日表示，反潛航空大隊乙架S-70C反潛直升機6月22日執行試飛科目操作時發生重落地事件，受傷機工長劉尚鈞士官長雖經國軍高雄總醫院左營分院及三總專業醫療團隊共同全力搶救治療，仍不幸於6月23日23時1分宣告不治。

海軍司令部今表示，劉尚鈞一等士官長戮力戰訓、克盡職責、效忠國家，足為海軍表率，海軍痛失菁英，深感悲慟、哀戚與不捨，向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續全力協助辦理因公撫卹及喪禮相關事宜。