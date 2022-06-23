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獨／重傷機工長家屬今晚放棄急救 同袍淚喊「回家了」

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導
機工長因傷重，家屬放棄急救，軍中同袍在劉尚鈞被救護人員送上救護車時，列隊淚送。記者陳弘逸／攝影
機工長因傷重，家屬放棄急救，軍中同袍在劉尚鈞被救護人員送上救護車時，列隊淚送。記者陳弘逸／攝影

海軍S-70C反潛直升機昨天下午訓練時重落地，導致4名軍官受傷送醫，其中重傷的機工長劉尚鈞今晨一度因呼吸心跳不穩，醫療團隊裝葉克膜搶救，豈料，在國防部長邱國正傍晚探視前腳離去後，劉尚鈞今晚傳出因傷重，家屬放棄急救，留最後一口氣送回桃園老家，同袍列隊不捨淚喊「回家了」。

S-70C反潛直升機昨天下午在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時，疑尾翼突然失效，直升機從空中重落地，機尾瞬間著火，幸未爆炸，機上4名軍士官受重傷，其中機工長劉尚鈞傷勢最重。

國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌今天上午出面曾說明受傷4名軍官傷勢，蔡子斌說，劉尚鈞昨天下午4時10分送至急診室，送醫第一時間，醫療團隊就懷疑有吸入性燒傷，先插上呼吸管急救，今天凌晨2時出現血壓心跳、呼吸不穩定，病情有惡化情勢，因此醫療團隊緊急裝上葉克膜，目前仍在積極搶救中。

邱國正今天傍晚5時抵達國軍總醫院左營分院，探視受傷的4名軍官。

對於機工長劉尚鈞的傷勢狀況，邱國正探視後受訪指出，機工長的燒傷面積比較大，達95%，會比較麻煩一點，會聽醫院配合，也向家人致意和致歉，軍方後續工作會做補強，憾事發生了，並未苛責任何人，但都值得檢討。

未料，邱國正前腳才離開，今晚卻傳出劉尚鈞因傷重，家屬不忍劉尚鈞再受折磨，選擇放棄急救，讓劉尚鈞留最後一口氣，送回桃園老家，晚間醫院周圍燈光灰暗，只見醫院大門裡裡外外，身穿飛官及海軍制服的同袍神情匆忙進出，有不少人紅了眼眶，表情凝重，醫院被悲傷氣氛壟罩。

家屬和軍中同袍在劉尚鈞被救護人員抬上擔架，送上救護車時，淚眼輕喚：「上車了，回家了」，令在場者也忍不住鼻酸。

其餘3名傷者，士官長郭冠廷則全身有21%燒灼傷，仍在加護病房觀察；正、副駕駛陳錦凡、鄭行杰輕傷，因傷口需處理，仍住院治療中。

機工長因傷重，家屬放棄急救，軍中同袍在劉尚鈞被救護人員送上救護車時，列隊淚送。記者陳弘逸／攝影
機工長因傷重，家屬放棄急救，軍中同袍在劉尚鈞被救護人員送上救護車時，列隊淚送。記者陳弘逸／攝影
家屬和軍中同袍在劉尚鈞被救護人員送上救護車時，淚眼輕喚：「上車了，回家了」，令在場者也忍不住鼻酸。記者陳弘逸／攝影
家屬和軍中同袍在劉尚鈞被救護人員送上救護車時，淚眼輕喚：「上車了，回家了」，令在場者也忍不住鼻酸。記者陳弘逸／攝影
機工長劉尚鈞今晚因傷重，家屬放棄急救，留最後一口氣送回桃園老家，只見醫院裡裡外外，身穿飛官及海軍制服的同袍神情匆忙進出，趕著見劉尚鈞最後一面。記者石秀華／攝影
機工長劉尚鈞今晚因傷重，家屬放棄急救，留最後一口氣送回桃園老家，只見醫院裡裡外外，身穿飛官及海軍制服的同袍神情匆忙進出，趕著見劉尚鈞最後一面。記者石秀華／攝影

邱國正 直升機 桃園

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