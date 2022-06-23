海軍反潛直升機失事釀4傷 邱國正探視受傷官兵照片曝光

海軍S-70C反潛直升機昨日發生意外事故，機上4人受傷送醫。國防部長邱國正今前往國軍高雄總醫院左營分院探視受傷官兵，聽取院方簡報，了解人員傷勢及醫療照護方式，並指示相關單位給予傷患及家屬最妥善的協助。

邱國正下午在海軍司令梅家樹上將、國防部政戰局局長簡士偉中將及艦指部指揮官黃佑民中將等人陪同下，抵達國軍高雄總醫院左營分院，探視執行任務受傷的四位海軍反潛直升機機組人員。邱要求院方，務必完善投入醫療資源，全力救治傷患，並向家屬表達慰問之意。

隨後，邱國正前往神鷹營區，聽取事故調查簡報，了解目前掌握的事證及調查、處置概況，並指示專案小組，務必調查清楚事發原因，進行全般檢討。邱強調，平時的訓練存在一定程度的風險，國軍未來仍會在安全的前提下，持續投入訓練，期使國家安全獲得確保。