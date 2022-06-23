聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部長探視直升機墜毀傷者 指憾事發生都值得檢討
海軍S-70C反潛直升機昨下午訓練時從左營基地空中重落地，機上4軍官受傷，其中機工長命危裝葉克膜搶救；國防部長邱國正今天傍晚南下高雄探視受傷袍澤；邱除強調，海軍有通報之外，並強調憾事已發生，值得檢討；邱並轉達總統也相當關切此事，希望傷者能盡快康復。
邱國正今天傍晚5時抵達國軍總醫院左營分院，探視海軍S-70C反潛直升機昨下午訓練時，重落地受傷的4名軍官。
邱國正一下車即對媒體表示，他到來這裡（指醫院）看一下，發生這種事情總是很遺憾，袍澤嘛，海軍也盡力在處理，今天上午因為在忙，昨天知道時也很急，今天下午剛好有空檔就利用時間，雖然很短暫，就趕快過來看一下。
對於媒體追問「海軍是否第一時間沒有回報，知情不報的狀況」？邱國正略帶表情略帶慍色地指出，「不是沒有回報，（海軍）有和我回報，他們馬上處理」，邱說，「我不懂耶，大家都緊張得要命在處理，為何還要追這個「沒有回報」。
邱國正表示，如果沒回報，他怎麼知道，希望大家能諒解，批評、指正，他坦然接受，「但不要把焦點轉移，我們會好好處理」。
邱國正探視完傷者和慰問家屬後接受採訪，對於機工長劉尚鈞的傷勢狀況，邱國正說，機工長的燒傷面積比較大達95%，會比較麻煩一點，會聽醫院配合，也向家人致意和致歉，軍方後續工作會做補強，憾事發生了，並未苛責任何人，但都值得檢討。
邱國正並指出，昨天第一時間就和總統報告，總統也指示，訓練固然重要，但人身安全很重要，事情不能因此而荒廢，但在訓練主要著眼，將安全程序納入，不能因為求快省略步驟，他來之前也向總統報告，總統也表達相當關切，希望傷者能盡快康復。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言