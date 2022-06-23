國防部長探視直升機墜毀傷者 指憾事發生都值得檢討

海軍S-70C反潛直升機昨下午訓練時從左營基地空中重落地，機上4軍官受傷，其中機工長命危裝葉克膜搶救；國防部長邱國正今天傍晚南下高雄探視受傷袍澤；邱除強調，海軍有通報之外，並強調憾事已發生，值得檢討；邱並轉達總統也相當關切此事，希望傷者能盡快康復。

邱國正今天傍晚5時抵達國軍總醫院左營分院，探視海軍S-70C反潛直升機昨下午訓練時，重落地受傷的4名軍官。

邱國正一下車即對媒體表示，他到來這裡（指醫院）看一下，發生這種事情總是很遺憾，袍澤嘛，海軍也盡力在處理，今天上午因為在忙，昨天知道時也很急，今天下午剛好有空檔就利用時間，雖然很短暫，就趕快過來看一下。

對於媒體追問「海軍是否第一時間沒有回報，知情不報的狀況」？邱國正略帶表情略帶慍色地指出，「不是沒有回報，（海軍）有和我回報，他們馬上處理」，邱說，「我不懂耶，大家都緊張得要命在處理，為何還要追這個「沒有回報」。

邱國正表示，如果沒回報，他怎麼知道，希望大家能諒解，批評、指正，他坦然接受，「但不要把焦點轉移，我們會好好處理」。

邱國正探視完傷者和慰問家屬後接受採訪，對於機工長劉尚鈞的傷勢狀況，邱國正說，機工長的燒傷面積比較大達95%，會比較麻煩一點，會聽醫院配合，也向家人致意和致歉，軍方後續工作會做補強，憾事發生了，並未苛責任何人，但都值得檢討。