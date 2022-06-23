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S-70C反潛直升機老舊 邱臣遠籲國防部爭取對美採購新機

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠。報系資料照。記者杜建重／攝影
民眾黨立委邱臣遠。報系資料照。記者杜建重／攝影

海軍左營基地反潛航空大隊昨天下午發生直升機重落地案，造成4人受傷。民眾黨立委邱臣遠今表示，S-70C是海軍主力反潛直升機，但1994年、2005年及2008年曾各發生一次事故，共造成7名官兵不幸殉職，海軍反潛直升機性能老舊待提升，國防部應持續向美爭取新反潛直升機，確保國軍的安全以及戰力。

邱臣遠指出，對於此次事件，他要向受傷的海軍反潛航空大隊弟兄表達最誠摯的慰問，也希望社會大眾能給海軍支持與鼓勵，海軍並應該盡速完成事故調查以及飛安特檢，以作為日後國軍排除緊急狀況的教學範例以及參考。

邱臣遠並提到，反潛直升機主要的職責是偵查以及獵殺潛艦。若衝突發生，國軍艦隊需要第一時間出港進行「遠海疏泊」，如果敵軍潛艦已經在國軍艦隊的航道上埋伏，會直接威脅到整支艦隊的安全，此時就需要反潛機與艦隊共同進行反潛任務。然而，國軍現有的S-70C以及500MD由於性能以及設備老舊，可能已經無法有效的執行反潛任務。

邱臣遠表示，目前S-70C的平均機齡已逾20年，空軍超過半數的同型機種也已經在去年除役封存。反觀海軍，針對S-70C的性能提升計畫延宕至2020年後，至今無下文，提升的項目也只有發動機以及逃生設備，沒有其他反潛設備。另外，比起S-70C，海軍目前的9架仍在服役的500MD機齡也已逾40年，性能非常落後，又有消失性商源的問題，安全風險非常大。為了國軍的安全以及戰力，他希望國防部持續向美方爭取MH-60R反潛直升機，提升國軍的反潛能力。

海軍 國軍 直升機 邱臣遠

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