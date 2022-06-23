反潛直升機墜地未第一時間通報 綠委要求軍方查明

海軍左營基地反潛航空大隊昨下午發生直升機重落地案，但海軍第一時間卻未通報國防部，事發一個多小時後，衡山指揮所網蒐主動詢問，國防部才獲悉。對此，民進黨立委王定宇今上午回應此事時，原說出重話，「若這情形是真的，這樣的軍中文化、通報情形，絕對不可以原諒」，並要求軍方查明；不過，稍晚他又表示，在事發同時，海軍艦指部就取得完整資料，並立即啟動相關通報。

據了解，機號2303的S-70C反潛直升機是在昨天15時55分迫降神鷹營區，衡山指揮所（JOCC，國軍聯合戰情指揮中心）是16時30分後主動蒐獲民間資訊，才獲悉左營地區有直升機墜毀，17時左右透過戰情系統向海軍艦指部戰情查詢，才獲悉確認此事。

對於此事，國防部海軍司令部參謀長蔣正國中將今表示，「事件發生後，本部依規定循系統向各級回報」，不過他也提到，「這部分也會列入調查」。

王定宇今上午回應此事時指出，期盼受傷的機組員，特別是嚴重燒傷的機工長能夠脫離險境，他也提到，有兩項事情需要查明，首先是到底什麼原因造成重降落，導致裝備損毀、人員受傷，須交由專業單位判定；第二必須查清通報系統是否有遲緩或延誤，根據媒體報導，有延誤將近1小時，甚至有大事報小、掩飾其中情形，「若這情形是真的，這樣的軍中文化、通報情形，絕對不可以原諒」。

王定宇表示，須交由專業客觀單位盡速查明事故原因，對於事件發生到通報國防部、衡山指揮所與相關單位是否延誤，內容是否有大事化小、小事化無心態，軍方單位須確實查明，不容許有任何僥倖成分。

不過，王定宇在中午時又發表聲明表示，經他了解，海軍在發生不幸事件同時，艦指部就取得完整資料，並立即啟動相關通報，各單位都在最快速度，按照國軍標準作業，從上到下都取得相關資料，並沒有媒體報導，經由外部網絡及網路消息，並從上到下詢問才得知的情形。他也強調，據了解，「海軍在第一時間15時55分，艦指部了解後，馬上在5分鐘內就通報該通報的單位」。

民進黨立委趙天麟今接受本報詢問時則回應，「經向國防部了解，海軍都有依通報程序未延遲」。