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指派女中校擔任退將配偶看護 監察院糾正空軍司令部

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院。本報資料照
監察院。本報資料照

監察院今天表示，國防部空軍司令部指派所屬女性中校軍官擔任退休將領眷屬的住院看護，還核給公假，明顯假公濟私，嚴重戕害軍人尊嚴與士氣；且公假核准之事由與實際作為並不相符，有虛偽不實情事。已在今天通過監察委員王幼玲、蔡崇義提案，糾正空軍司令部，並要求重懲失職人員，藉此整飭軍風，豎立法紀。

王幼玲」蔡崇義調查發現，空軍司令部於事件曝光遭媒體公布及於監察院調查時之初，仍然辯稱，指派現役女性中校軍官擔任退休將領眷屬之醫療看護係空軍獨有的文化與傳承，因為空軍特別重視袍澤情誼、關心照顧眷屬等；但民主社會軍方應首重紀律與法紀，最忌徇私枉法。

兩位監委表示，空軍司令部核予公假指派女性中校軍官擔任退休將領配偶醫療看護工作，違反國軍軍官士官請假規則有關核給公假事由之相關規定。且該女性中校軍官雖實際上陪同退休將領之眷屬看病或擔任醫療看護，但其公假事由卻多數登載為「三總」及「至林老師家」；空軍司令部對於公假事由未能如實審核，甚或在知情的情況下為虛偽不實之登載，違失事實明確。

兩位監委指出，空軍司令部事後僅以有行政管理瑕疵，違反「國軍軍官士官請假規則」，對主事長官申誡一次處分，但違法失職人員事證明確，已嚴重傷害軍事機關聲譽，其處分過輕，應予重新研議。

空軍 國軍 監察院

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