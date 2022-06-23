否認反潛直昇機重摔未即時通報 國防部：對弟兄處置方式欽佩

海軍左營基地反潛航空大隊機號「2303」的S-70C反潛直升機，昨天在基地執行飛行訓練時重摔墜地，傳出海軍第一時間未通報國防部。對於延誤通報，國防部次長李宗孝今天在行政院會後記者會表示，據他了解沒有此事，他對當場弟兄處置方式也感欽佩。

李宗孝表示，他本身是海軍出身，內心感到難過與不捨；針對外傳延誤回報，「我的了解是沒有」，他說，第一時間發生事情時，反而是當場的弟兄、當事人，勇敢的面對處置的方式，他個人都覺得蠻欽佩的。

他說，目前所有事故外界也不要臆測，海軍已經組成專案編組，目前也都在事故現場作進一步調查，一定會盡全力把肇因找出來。

他說，每一位海軍飛行員，對海軍都是很珍貴的資產，所以對現在受傷在醫院治療者，國防部在第一時間就已經派三總最好團隊進駐左營。對於劉姓機工長全身2到3度燒燙傷，面積達95%燒燙傷，一定會盡全力把他救回來。

李宗孝表示，家屬這段時間需要的協助，國防部一定會盡全力支援。