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否認反潛直昇機重摔未即時通報 國防部：對弟兄處置方式欽佩

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
海軍S-70C反潛直升機昨日下午在高雄左營進行訓練任務墜地，海軍今天上午出動官士兵前往清理，現場可見殘骸到處四散，機尾嚴重燒毀，地上還有2頂飛行員頭盔（紅圈處），疑似是正副駕駛逃生時脫落來不及帶走。記者劉學聖／攝影
海軍S-70C反潛直升機昨日下午在高雄左營進行訓練任務墜地，海軍今天上午出動官士兵前往清理，現場可見殘骸到處四散，機尾嚴重燒毀，地上還有2頂飛行員頭盔（紅圈處），疑似是正副駕駛逃生時脫落來不及帶走。記者劉學聖／攝影

海軍左營基地反潛航空大隊機號「2303」的S-70C反潛直升機，昨天在基地執行飛行訓練時重摔墜地，傳出海軍第一時間未通報國防部。對於延誤通報，國防部次長李宗孝今天在行政院會後記者會表示，據他了解沒有此事，他對當場弟兄處置方式也感欽佩。

李宗孝表示，他本身是海軍出身，內心感到難過與不捨；針對外傳延誤回報，「我的了解是沒有」，他說，第一時間發生事情時，反而是當場的弟兄、當事人，勇敢的面對處置的方式，他個人都覺得蠻欽佩的。

他說，目前所有事故外界也不要臆測，海軍已經組成專案編組，目前也都在事故現場作進一步調查，一定會盡全力把肇因找出來。

他說，每一位海軍飛行員，對海軍都是很珍貴的資產，所以對現在受傷在醫院治療者，國防部在第一時間就已經派三總最好團隊進駐左營。對於劉姓機工長全身2到3度燒燙傷，面積達95%燒燙傷，一定會盡全力把他救回來。

李宗孝表示，家屬這段時間需要的協助，國防部一定會盡全力支援。

海軍 國防部

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