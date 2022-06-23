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海軍直升機墜毀4軍官受傷 命危機工長裝葉克膜搶救

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海軍直升機墜毀4軍官受傷 命危機工長裝葉克膜搶救

聯合報／ 記者陳弘逸石秀華／高雄即時報導
國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌今午出面說明，海軍直升機墜毀，4名受傷海軍軍士官最新傷勢。記者陳弘逸／攝影
國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌今午出面說明，海軍直升機墜毀，4名受傷海軍軍士官最新傷勢。記者陳弘逸／攝影

海軍編號2303的S-70C反潛直升機昨下午訓練時從空中重落地，機上4軍官受傷送醫，其中機工長劉尚鈞傷勢最重。院方今午出面說明病況，劉病情惡化，醫療團隊今天凌晨已緊急裝上葉克膜，目前仍在積極搶救，其他三人仍留院觀察。

國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌說，劉尚鈞昨天下午4時10分送至急診室，院方就開始幫患者急救，今天凌晨2時病患出現血壓心跳呼吸不穩定，病情有惡化情勢，因此醫療團隊緊急裝上葉克膜，目前仍在積極搶救中。

蔡子斌說，劉送醫第一時間，醫療團隊就懷疑有吸入性燒傷，就有插上呼吸管，另名傷者燒傷面積有21％，仍會在加護病房觀察幾天，待情況穩定會轉一般病房。

蔡還說，另外二名傷勢及病況相對穩定，但還有一些傷口同樣會觀察幾天才會出院。

國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌今午出面說明，海軍直升機墜毀，4名受傷海軍軍士官最新傷勢。記者陳弘逸／攝影
國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌今午出面說明，海軍直升機墜毀，4名受傷海軍軍士官最新傷勢。記者陳弘逸／攝影
國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌今午出面說明，海軍直升機墜毀，4名受傷海軍軍士官最新傷勢。記者石秀華/攝影
國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌今午出面說明，海軍直升機墜毀，4名受傷海軍軍士官最新傷勢。記者石秀華/攝影

葉克膜 直升機 海軍

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