海軍直升機墜毀4軍官受傷 命危機工長裝葉克膜搶救

海軍編號2303的S-70C反潛直升機昨下午訓練時從空中重落地，機上4軍官受傷送醫，其中機工長劉尚鈞傷勢最重。院方今午出面說明病況，劉病情惡化，醫療團隊今天凌晨已緊急裝上葉克膜，目前仍在積極搶救，其他三人仍留院觀察。

國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌說，劉尚鈞昨天下午4時10分送至急診室，院方就開始幫患者急救，今天凌晨2時病患出現血壓心跳呼吸不穩定，病情有惡化情勢，因此醫療團隊緊急裝上葉克膜，目前仍在積極搶救中。

蔡子斌說，劉送醫第一時間，醫療團隊就懷疑有吸入性燒傷，就有插上呼吸管，另名傷者燒傷面積有21％，仍會在加護病房觀察幾天，待情況穩定會轉一般病房。