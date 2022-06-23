聽新聞
test
0:00 / 0:00
海軍直升機墜毀4軍官受傷 命危機工長裝葉克膜搶救
海軍編號2303的S-70C反潛直升機昨下午訓練時從空中重落地，機上4軍官受傷送醫，其中機工長劉尚鈞傷勢最重。院方今午出面說明病況，劉病情惡化，醫療團隊今天凌晨已緊急裝上葉克膜，目前仍在積極搶救，其他三人仍留院觀察。
國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌說，劉尚鈞昨天下午4時10分送至急診室，院方就開始幫患者急救，今天凌晨2時病患出現血壓心跳呼吸不穩定，病情有惡化情勢，因此醫療團隊緊急裝上葉克膜，目前仍在積極搶救中。
蔡子斌說，劉送醫第一時間，醫療團隊就懷疑有吸入性燒傷，就有插上呼吸管，另名傷者燒傷面積有21％，仍會在加護病房觀察幾天，待情況穩定會轉一般病房。
蔡還說，另外二名傷勢及病況相對穩定，但還有一些傷口同樣會觀察幾天才會出院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言